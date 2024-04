Sénégal: Lutte contre la vie chère, baisse des prix des denrées - Le président de la République pour un plan d'urgence opérationnel avant le 15 mai

La réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le 24 avril 2024. A cette occasion, le président de la République a donné des instructions au gouvernement pour trouver des solutions à la vie chère.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, à l'entame de sa communication, le Président de la République a rappelé que la lutte contre la cherté du coût de la vie reste une priorité de l'action gouvernementale.

Le Chef de l'Etat dit avoir constaté la dérégulation des marchés des produits et services de grande consommation en termes d'approvisionnements, de stocks et de prix. Dans ce lot, il a attiré toute l'attention du Conseil sur la situation des denrées de première nécessité. Aussi indique-t-il, les prix homologués en gros et surtout en détail du riz, du sucre, de l'huile, de la farine, du lait et du pain notamment, doivent faire l'objet d'une surveillance particulière et permanente de la part du Gouvernement et des services compétents de l'Etat.

Le Président de la République a, en outre, rappelé au Conseil la forte préoccupation de ses concitoyens concernant, la baisse et la régulation des coûts des loyers et les facilitations pour l'accès à un logement décent.

« Le Chef de l'Etat a, dès lors, donné des instructions au Premier Ministre, aux Ministres en charge du Commerce et de l'Industrie, des Finances et du Budget et de l'Agriculture, de lui proposer, avant le 15 mai 2024, un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère, assorti de mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante ainsi que de certains services essentiels », informe le communiqué.

Le Président de la République a, dans cette perspective, souligné la nécessité d'impliquer les associations de consommateurs, les industriels et les opérateurs économiques en vue de bâtir des consensus durables dans l'application effective de nouvelles mesures visant l'allègement du coût de la vie pour les ménages.

Il a, en outre, insisté sur l'impératif d'assurer le contrôle permanent des prix sur le terrain et la maîtrise de toute velléité de spéculation, notamment à l'approche des grandes fêtes et évènements religieux.

Le Chef de l'Etat a, à ce titre, demandé au Premier Ministre de mettre en place, à la Primature, un dispositif d'alerte précoce et de suivi des prix et approvisionnements du pays en produits et denrées essentiels. Le Président de la République est également revenu sur l'impérieuse nécessité d'assurer un suivi permanent de l'évolution des coûts des loyers (baux à usage d'habitation et commercial) à Dakar et dans les capitales départementales.