Madagascar: Padel - Formation - Seize moniteurs malgaches certifiés par un coach international

La formation avec l'expert international Julien Bondia se poursuit avec des séances d'approfondissement. Seize moniteurs viennent d'obtenir leur certificat de fin de formation, ce mardi.

Le paysage du padel à Madagascar franchit une nouvelle étape avec la formation de 16 moniteurs par l'expert international français, Julien Bondia. Cette initiative, dans le cadre du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), vise à élever le niveau technique des adeptes malgaches de ce sport. Depuis plus de deux semaines, Julien Bondia dispense son expertise à Antananarivo.

Accompagné par le MPPTour, il a encadré un stage individuel et collectif, attirant également plus de 30 joueurs désireux de perfectionner leur jeu. « Nous sommes vraiment surpris par l'enthousiasme des joueurs, ils sont motivés à progresser. Nos moniteurs ont pu découvrir quelques bases de l'étranger. Nos joueurs ont également pu découvrir d'autres systèmes et d'autres façons de faire que celles que nous utilisons à Madagascar », s'exclama Gary Ah-Waye, l'un des responsables de l'Orange MPPTour.

La remise des certificats de fin de formation aux 16 moniteurs, effectuée le mardi 23 avril au Lamakoo Padel Center à Ambatobe, marque une étape significative dans le développement du padel à Madagascar. Julien Bondia envisage déjà la prochaine phase, avec des formations certifiantes internationalement reconnues pour les moniteurs.

Bon niveau

« Je suis à Madagascar pour transmettre un maximum de clés et de réponses aux questions, tout en cherchant des axes de travail pour faire progresser encore davantage le padel malgache », a expliqué Julien Bondia. Il a souligné qu'il a découvert le padel à Madagascar et que le niveau est très intéressant. Forcément, il y a des choses à améliorer, mais le padel malgache se situe à un bon niveau.

« Entraînez-vous ici, développez votre padel ici, et allez voir ailleurs ce que font les autres en compétition, notamment au niveau international », a-t-il noté. Frédéric Debord, Directeur général d'Orange Madagascar, exprime sa satisfaction quant au partenariat entre Orange Madagascar et le MPPTour. Pour lui, cet engagement vise à soutenir le développement du padel et à permettre aux joueurs locaux de rivaliser avec ceux des îles voisines et, pourquoi pas, de l'Afrique de l'Est. «

Le stage avec Bondia a été très bénéfique pour nous. Cela nous a permis d'améliorer et de développer notre qualité de jeu. Nous avons pu apprendre également différentes techniques. En plus d'être sympathique, il nous a appris beaucoup de choses et nous le remercions infiniment », se réjouissent les soeurs Robinson.