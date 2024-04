Madagascar: Journées Internationales des Régions - 9e édition - Les richesses culturelles et touristiques de la SAVA mises en lumières

La 9e édition des Journées Internationales des Régions a été lancée officiellement hier dans la salle des conventions du ministère des Affaires étrangères.

Cette initiative prise par le gouvernement malgache en 2020, mise en oeuvre par le ministère des Affaires étrangères et co-organisés avec d'autres Ministères dont le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, le Gouvernorat de la SAVA et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), vise à faire connaître chaque région de Madagascar au corps diplomatique, aux partenaires et potentiels investisseurs et aux Malgaches du monde entier, mettra en lumière la région SAVA pour cette 9ème édition. Elle sera co-organisée par différents ministères.

Sambava dans toute sa splendeur

Cette région qui englobe les districts de Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa, est réputée pour sa vanille mais elle possède indéniablement d'autres richesses dont on parle beaucoup moins et qui pourtant font la particularité de cette région, a souligné la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika RASATA dans son allocution durant la cérémonie d'hier.

Ainsi, les richesses culturelles, sociales et économiques, les potentiels touristiques dont la biodiversité luxuriante des parcs nationaux de la SAVA seront mises en lumière durant ces JIR qui se tiendront du 07 au 09 juin prochain à Sambava. Le thème choisi « SAVA, terre d'opportunités : bâtissons ensemble une Nation émergente », annonce d'ailleurs les objectifs attendus pour ces journées internationales, explique le gouverneur de la région Anosy, Teddy Gervais Seramila, qui invite par la même occasion les investisseurs à assister à cet événement.

Une initiative qui a déjà fait ses preuves

La ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de rappeler qu'au cours des éditions précédentes, les JIR ont été le théâtre de discussions fructueuses et de partenariats prometteurs. Cette plateforme unique a été initiée pour célébrer les potentiels et la diversité de chaque région, pour renforcer les partenariats essentiels pour le développement régional et national. « Cette prochaine édition s'inscrit dans la continuité de cet héritage pour capitaliser les acquis des précédentes éditions et relever de nouveaux défis, d'autant plus que la Région SAVA a dû subir les dégâts du cyclone tropical Gamane en début d'année », a-t-elle rappelé.

La ministre des Affaires étrangères et le gouverneur de la région SAVA ont ensuite procédé à la signature de la Charte des JIR après la cérémonie de lancement.