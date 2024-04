Madagascar: Pluralité Linguistique - 63 travaux de recherches sur le tapis

Pour marquer ses 20 années d'existence, le Centre de recherche « Sociétés, Dynamiques des Langues en contact et Didactologie » (SDLD) au sein de l'Ecole Doctorale PE2Di de l'Université d'Antananarivo organise actuellement un colloque international à l'ENS Ampefiloha. Ouvert officiellement hier, le colloque ne se terminera que demain 26 avril.

63 travaux de recherches

Plusieurs Enseignants-Chercheurs et doctorants nationaux et issus d'universités d'autres pays d'Afrique (Algérie, Maroc, Cameroun, Togo, Congo entre autres), d'Europe (France et Allemagne) mais également des îles voisines (La Réunion et Maurice) présenteront les résultats de leurs recherches sur le thème « Mondialisation et pluralité linguistique : enjeux sociaux, éducatifs, professionnels et individuels pour un regard croisé » durant les trois jours. 63 résultats de recherches seront présentés durant ce colloque.

Par ailleurs, une table ronde organisée par l'Université d'Antsiranana, portant sur un thème d'actualité se tiendra également durant cet événement. Elle portera notamment sur l'adéquation entre formation, recherche et contexte socioprofessionnel en ce qui concerne la mondialisation, les langues et les marchés du travail.

La langue malgache au créneau

La responsable du centre de recherche SDLD, le professeur Vololona Randriamarotsimba, a également profité de cette occasion pour évoquer le fait que la langue malgache est de moins en moins valorisée en milieu urbain. En effet, l'enseignement scolaire privilégie le français, les affiches et panneaux publicitaires affichés dans les rues sont généralement écrits en français, même de façon sommaire ou présentant souvent des fautes, ce qui signifie selon elle, que les Malgaches préfèrent communiquer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, au détriment de leur langue.

Elle soutient cependant que la langue malgache ne risque pas d'être oubliée, grâce à la population rurale qui représente quand même 70% de la population de Madagascar. Mais en tout cas, des travaux de recherches pour trouver la meilleure façon de valoriser la langue « Malagasy » sont en gestation. Elle a par ailleurs déjà réalisé des recherches sur les « fitenin-jatovo » ou l'argot.