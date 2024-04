Madagascar: Polio - Aucun nouveau cas en six mois

Madagascar n'a enregistré aucun cas de polio au cours des six derniers mois. Une délégation officielle, de la mission de haut niveau du conseil mondial de la surveillance de la poliomyélite et des directrices régionales de l'OMS et de l'UNICEF, est actuellement en visite à Madagascar pour appuyer le pays à maintenir les progrès enregistrés dans la lutte contre la polio.

Des avancées notables dans la lutte contre la poliomyélite

Aucun nouveau cas de polio n'a été signalé à Madagascar au cours des six derniers mois si depuis septembre 2020, le pays a été confronté à une recrudescence des cas. Au total, 287 cas ont été confirmés (en novembre 2023), dont 45 cas paralytiques et 198 détections dans des échantillons d'eaux usées. Deux cas paralytiques ont été signalés chez les adultes (âgés de 32 et 29 ans) depuis le 28 janvier 2023.

Les cas chez les adultes placent donc le pays dans une position unique qui a nécessité des réponses innovantes. Quatre campagnes de vaccination à grande échelle ont ainsi été menées en 2023. Le premier cycle mené du 16 au 19 mai 2023 a permis de vacciner plus de 5 millions (99,8%) d'enfants de moins de 5 ans.

À rappeler que Madagascar a été certifié pays exempt de poliovirus sauvage autochtone en juin 2018, mais il est désormais classé par le règlement sanitaire international (RSI) comme un pays infecté par la variante circulante du poliovirus de type 1 avec un risque de propagation internationale, et donc placé sous recommandations temporaires depuis janvier 2023.

%

Rencontre

Une délégation de haut niveau de l'Initiative mondiale pour l'élimination de la poliomyélite (IMEP) se trouve actuellement à Madagascar pour aider le pays à renforcer la vaccination de routine, tout en luttant contre une flambée de poliomyélite dans le pays. Une première rencontre s'est tenue hier au ministère des Affaires étrangères.

Cette délégation rencontrera aussi le président de la République, la Première dame, le ministre de la Santé publique dont le but est de renforcer la collaboration avec le gouvernement et les partenaires tout en profitant du « grand rattrapage » pour combler les lacunes en matière de vaccination à Madagascar.

L'équipe est composée de la directrice régionale de l'organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti ; du président du conseil de surveillance de la poliomyélite, le Dr Chris Elias ; de la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Etleva Kadilli ; du chef régional pour l'Afrique orientale et australe ; du Directeur de renforcement des systèmes de santé et d'immunisation au Secrétariat de GAVI à Genève, Alex de Joncquieres et de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois.

« Nous sommes ici non seulement pour discuter de la voie à suivre, mais aussi pour féliciter les autorités sanitaires nationales pour leur engagement personnel en tant que champions de la vaccination. Leurs contributions ont ouvert la voie pour atteindre chaque enfant et il est donc impératif que nous continuions à soutenir et à encourager Madagascar dans ses efforts pour améliorer encore la couverture vaccinale et mettre fin à la transmission de la polio » , a déclaré la Dr Matshidiso Moeti.