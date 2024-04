Madagascar: ART de vivre - La Foire aux Plantes se bonifie

La deuxième édition de la « Foire aux plantes » débute aujourd'hui, et ce pour quatre jours au palais des Sports à Mahamasina.

Toujours aux manettes, Baholy Sarah annonce d'un ton optimiste, « À part les plantes, les produits sont encore plus variés par rapport à l'année dernière. Les producteurs de matériels de production, comme les bêches, les brouettes et tout cela, seront aussi présents par exemple... il y aura des producteurs de miel, des bougies "bio", de la tapisserie avec du "vanton-drano" les décoratifs et beaucoup d'autres choses ».

En deux éditions, la « Foire aux plantes » se positionne comme un rendez-vous incontournable autour de l'art de vivre, notamment du jardinage et des plantes dans la capitale, voire dans le pays. L'année dernière, plusieurs régions, Analamanga inclus dans la liste, ont répondu présent. Un moment pour les passionnés et les collectionneurs de se rassembler.

Cette année, « les exposants ont importé beaucoup de plantes, comme les plantes ornementales, les orchidées et les anthurium... les visiteurs trouveront aussi ce qu'on appelle des pépinières aromatiques, arbres fruitiers et mellifères... en tout, il y aura cinquante stands ». Et d'ajouter, « la particularité de cette édition sera la présence des spécialistes en phytosanitaires qui n'emploient que des produits tirés directement des arbres de la forêt ».

Les arbres sauvages sont réputés pour leur vertu auprès des experts environnementaux et connaisseurs. Depuis la première édition, le « koba » est devenu le symbole de la Foire aux Plantes.