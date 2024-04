Madagascar: Industrialisation - Le Japon prêt à soutenir le projet ODOF

Le ministre Edgard Razafindravahy et l'ambassadeur du Japon Abe Koji se sont rencontrés hier à Ambohidahy. Le projet ODOF était au centre des discussions entre les deux hommes.

La coopération économique entre le Japon et la Grande île se poursuit et s'élargit vers de nouveaux horizons. Abe Koji, ambassadeur du Japon, a été reçu en audience à Ambohidahy hier par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette entrevue, mais les deux hommes ont principalement discuté du projet One District, One Factory.

Le ministre Edgard Razafindravahy a présenté les avancées réalisées par la Grande île depuis le lancement du projet. « Cinquante et un districts disposent actuellement de machines qui permettent de transformer localement les produits pour qu'ils répondent aux besoins quotidiens de la population », affirme Edgard Razafindravahy.

Ce sont les producteurs à la base qui bénéficient directement de cette initiative du ministère de l'Industrialisation. C'est d'ailleurs ce qui est continuellement rappelé aux entrepreneurs choisis pour gérer une unité ODOF : « Faites attention à ce que les paysans et les producteurs ne soient pas lésés », insiste le ministre de l'Industrialisation et du Commerce.

Il en ressort également des discussions que les deux pays partagent une vision commune par rapport au développement à la base. D'après Abe Koji, « Le Japon est prêt à appuyer techniquement le ministère de l'Industrialisation, par le biais d'un soutien poussé aux paysans et aux coopératives de producteurs à la base pour qu'ils puissent développer leurs secteurs d'activités respectifs ». Cette vision commune ne s'arrête pas là. Les Japonais ont développé un concept similaire à l'ODOF. Il s'agit du One Village, One Product (un village, un produit). Ce sont des petites unités qui ne sont pas énergivores et gérées également par les coopératives.

Edgard Razafindravahy et Abe Koji visiteront ensemble les districts dans lesquels sont implantés les unités industrielles du projet ODOF. Actuellement, vingt-et-une régions bénéficient du projet. Soixante-quinze machines ont été importées, comprenant des unités industrielles de fabrication de savon, d'huile végétale, de farine et bien d'autres denrées nécessaires pour les populations locales.