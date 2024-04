Madagascar: Grandes mines - Base Resources rachetée par Energy Fuels

La société australienne Base Resources, maison mère de Base Toliara, vient d'être rachetée par Energy Fuels, une firme américaine, pour 240 millions de dollars. Un accord a été trouvé pour son acquisition.

La nouvelle a fait le tour d'internet. Energy Fuels, une société américaine opérant dans le domaine de l'uranium et des minéraux critiques, annonce avoir trouvé un accord pour racheter Base Resources, maison mère de Base Toliara, pour 241 millions de dollars. L'annonce a été faite via un communiqué de presse de cette société américaine lundi.

La missive en question annonce que les deux multinationales sont arrivées à un «accord pour l'acquisition transformationnelle de Base Resources. Cela créera ainsi un leader mondial dans la production de minéraux critiques, mettant l'accent sur l'uranium, les éléments de terres rares et les sables minéraux», fait savoir la compagnie américaine. «L'acquisition comprendra le projet de sables minéraux lourds avancés et de classe mondiale Toliara, détenu à 100 % par Base Resources, à Madagascar (« Toliara » ou le « Projet »)», fait-on savoir.

Selon le magazine Africa Business +, «cette opération est encore soumise à un certain nombre de conditions et d'autorisations, en premier lieu, celle des actionnaires des deux firmes. Le closing est, pour l'instant, prévu en août prochain», peut-on lire dans les colonnes du magazine. On peut par ailleurs lire dans d'autres sites spécialisés qu'Energy Fuels est un leader de la production d'uranium aux États-Unis. La firme est également active dans la production d'autres minerais : vanadium et terres rares dans son pays, sables minéralisés au Brésil.

Optimiste

Des commentaires estiment qu'en «mettant la main sur Base Resources, la société acquerra ses actifs dans les sables minéralisés : la mine de Kwale au Kenya et le projet de Toliara à Madagascar». L'objectif pour l'entreprise américaine avec ce rachat étant «de créer un groupe spécialisé dans les minerais critiques. Ce, sur toute la chaîne de valeur, Energy Fuels pilotant une usine de transformation de minerais aux États-Unis».

Dans un communiqué de presse, la société américaine affirme d'ailleurs que «l'équipe de développement et d'exploitation minière de Base Resources sera sécurisée». Energy Fuels fait savoir que «Base Resources dispose d'une équipe de direction et d'exploitation de sable minéraux éprouvée [...] tous devraient rejoindre l'équipe de direction d'Energy Fuels à la fin de la transaction», indique-t-on. À noter que Base Resources est une société australienne exploitant des sables minéraux au Kenya, et développe aussi un projet dans le Sud-ouest de la Grande île, via sa branche Base Toliara.

Quid de Base Toliara? Bien que le projet d'exploitation d'ilménite et de sables minéraux dans le gisement de Ranobe détienne un permis minier, il a été suspendu par le gouvernement en attendant la négociation des conditions fiscales applicables au projet. Et ce, depuis quatre ans.

La société semble optimiste quant au dénouement des négociations. Dans un communiqué de presse, Energy Fuels affirme qu' «avec l'adoption récente d'un nouveau code minier et les progrès substantiels du gouvernement de Madagascar dans les négociations des conditions fiscales, la société estime que la suspension sera levée et que la stabilité juridique et fiscale requise sera atteinte au cours de 2024». Néanmoins, la compagnie reste prudente et estime qu'il ne peut y avoir de garantie quant au calendrier d'achèvement des négociations fiscales avec l'État et à la levée de la suspension actuelle du projet d'exploitation de Base Toliara.