Madagascar: Développement durable - L'écotourisme est en plein essor dans le Menabe

Les activités et les infrastructures du Centre écotouristique de Menabe (CEM) sont en expansion pour répondre à la demande croissante des visiteurs. Des artisans talentueux, dont des personnes en situation de handicap, spécialisés dans des domaines variés tels que la vannerie, la sculpture, la broderie, la couture, le tissage de la soie et la marqueterie, produisent des articles uniques et de grande qualité.

Une variété de produits locaux, tels que le poivre sauvage, le poivre vert, la baie rose, le curcuma, la cannelle et la vanille, ainsi que des produits alimentaires tels que la banane séchée et la poudre de baobab, y sont mis en valeur.

Des activités culturelles sont, par ailleurs, ouvertes gratuitement à tous. Des bibliothèques bien garnies, des cours de danse, des cours de français et d'anglais sont proposés pour enrichir la communauté locale et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie. Le CEM est en passe de devenir un lieu de choix pour les rencontres professionnelles et les rassemblements sociaux, avec l'Espace Mena Masoandro, un restaurant offrant des chambres abordables.

Le CEM a connu un succès considérable depuis sa création en 2020. Il prévoit d'agrandir ses installations et d'offrir davantage d'opportunités économiques et culturelles pour la région de Menabe.