Madagascar: Spectacle - «Iraimbl» prêt à mettre le feu à Antsahamanitra

Ce dimanche 28 avril, le groupe Iraimbilanja célébrera ses 40 ans de scène à Antsahamanitra, promettant un spectacle bien répété, chaud et enrichi de ses invités.

Prêt à chauffer le rock à Antsahamanitra. Iraimbilanja se prépare actuellement pour un spectacle légendaire. Le groupe Iraimbilanja a effectué hier sa répétition générale dans son studio à Ilafy en vue de son spectacle ce dimanche 28 avril, pour célébrer ses 40 ans de carrière à Antsahamanitra. Un événement très attendu qui promet un après-midi mémorable dans ce lieu emblématique où le groupe a fait ses débuts en 1983, avec plus de quarante-cinq titres au programme.

« Nous n'avons pas joué à Antsahamanitra depuis 15 ans, et nous y retournons pour marquer ces 40 années ensemble. La répétition était intense et nous sommes prêts à 100 % à offrir le meilleur du rock à nos fans, avec nos artistes invités tels qu'Erica du Rock, Ismael, Mania et Poopy. Chacun d'eux fera un duo avec nous sur nos chansons. Poopy et nous avons préparé un titre ensemble, en y ajoutant de nouveaux instruments comme le Valiha, le saxophone et l'accordéon », déclare Andriapaniry Raveloarison, alias Niry.

Outre les quatre frères Raveloarison, fondateurs du groupe Iraimbilanja qui sont Niry, Roger, Batata et Papay, Njaka sera au saxophone, Tiana aux percussions, Donnah au violon, Tiana au piano, Tonny à la guitare, Ravaka et Valiha seront les choristes lors du spectacle.

Répétition générale

Hier, les deux choristes ont perfectionné leur performance sur le titre « Ny Taniko» avec Papay, en intégrant la voix de Valiha de Donnah lors de la première partie de la chanson. « Pour marquer nos 40 ans de carrière, nous avons prévu de partager une anecdote à chaque changement de titre. Que ce soit une histoire triste, stupide, comique ou autre, nous avons tout préparé. Nous profiterons également de cette occasion pour présenter officiellement notre nouvel album «Iray Fo, iray mozika» et proposer à nos fans des goodies tels que des tee-shirts, des albums, des casquettes, et plus encore », ajoute Niry.

Le spectacle commencera avec le titre du Sud « Adama sy Eva», suivi du titre spécial pour le 40e anniversaire « Iray Fo iray mozika », symbolisant notre amour pour nos fans et réciproquement. Ensuite, le groupe interprétera des titres tels que « Miverena », « Bekotro », « Isaorako », « Fahiny », « Mozika », « Mpangataka », et bien d'autres encore. Après ce spectacle, le calendrier du mois de mai est déjà complet pour le groupe Iraimbilanja avec des cabarets dans la capitale, et une dernière représentation prévue à Fianarantsoa.

Dans l'attente de cette journée exceptionnelle, les fans d'Iraimbilanja peuvent se préparer à une expérience musicale inoubliable, où le rock et la célébration du 40e anniversaire du groupe Iraimbilanja seront à l'honneur.