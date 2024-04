Madagascar: Plurilinguisme - La langue malgache perd de sa valeur

Selon les recherches effectuées par le centre de recherche « Sociétés, Dynamiques des Langues en Contact et Didactologie » (SDLD) au sein de l'école doctorale PE2Di de l'université d'Antananarivo, la langue malgache perd de sa valeur.

«C'est plutôt la langue française qui est valorisée. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, la langue française est la langue d'enseignement à partir de la troisième année d'études jusqu'aux études supérieures. Dans la société, les affiches sont en français. Les enfants appellent leurs parents 'papa' et 'maman' et sont encouragés à parler cette langue », déclare la professeure Vololona Randriamarotsimba, responsable du centre de recherche SDLD, lors de la cérémonie d'ouverture officielle du Colloque international sur la « Mondialisation et Pluralité Linguistique : Enjeux Éducatifs, Sociaux, Professionnels et Individuels. Pour un Regard Croisé », qui se tient à l'École Normale Supérieure d'Antananarivo du 24 au 26 avril, dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de ce centre de recherche.

L'un des objectifs de ce centre de recherche est d'identifier des solutions pour redonner à la langue malgache sa valeur. « Favoriser le plurilinguisme chez l'enfant est essentiel. Cela lui permet de reconnaître que sa langue est aussi précieuse que les autres », ajoute la professeure Vololona Randriamarotsimba. À Madagascar, outre la langue maternelle et le français, l'anglais, le mandarin et le comorien figurent parmi les langues les plus utilisées.