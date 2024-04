Madagascar: Intégration de l'Intelligence Artificielle dans le monde professionnel

Un événement concernant l'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA) dans le secteur professionnel s'est tenu à l'Institut Français de Madagascar à Analakely, hier. Cette initiative vise à apporter des réponses concrètes à l'intégration de l'IA dans le milieu du travail dans la Grande île.

Plus de deux cents dirigeants d'entreprises et d'organisations issus de différents secteurs du pays se sont rassemblés afin de discuter des enjeux majeurs de l'IA à Madagascar et dans le monde. Les discussions sont surtout axées sur les enjeux liés à cette transformation technologique, la stratégie à adopter, les investissements nécessaires ainsi que les impacts attendus, et fournissent également des pistes pour initier cette transition afin d'en tirer pleinement profit.

Une étude menée par le World Economic Forum, au niveau mondial, a démontré que d'ici 2025, quatre-vingt-cinq millions d'emplois seront fortement impactés par l'Intelligence Artificielle, incluant des pertes d'emplois. D'autre part, quatre-vingt-douze millions de nouveaux emplois seront générés grâce à l'Intelligence Artificielle.

Par ailleurs, l'IA représente un bouleversement majeur dans le paysage économique et technologique mondial, car elle permet aux entreprises d'analyser et d'exploiter rapidement et précisément de vastes quantités de données. En exploitant pleinement le potentiel de l'IA, Madagascar pourra rattraper son retard dans cette révolution technologique mondiale. Il est essentiel de saisir cette opportunité pour transformer l'économie, renforcer les capacités numériques et devenir une référence en matière de digitalisation sur le continent.

Le ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT), Tahina Razafindramalo, a participé à l'événement d'hier. Sous l'impulsion de Pierre Paul Ardile, CEO du Groupe ArkeUp à travers la société Etech Consulting, il s'agit d'un événement réalisé en partenariat avec le GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar) et la CCIFM (Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar).