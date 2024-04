Madagascar: Art plastique - Fanjar expose le tourbillon d'émotions

Première exposition personnelle. La Flow Gallery Ivandry accueille du 22 avril au 14 juin l'exposition intitulée « Flow with Emotions» de l'artiste Fanja Patricia Ramanandraibe, connue sous le nom d'artiste Fanjar.

L'artiste présente vingt tableaux réalisés à partir de techniques de collage utilisant des matériaux variés tels que des magazines, des emballages alimentaires et du papier canson, fusionnés grâce à la technique de l'aquarelle et de l'encre. Cette exposition entraîne le public dans un tourbillon d'émotions.

« Mon objectif personnel est de sensibiliser les gens à l'art, car l'art nous guérit. J'ai réalisé ces collages pour exprimer les émotions, notamment après ma participation à une association contre le diabète où j'ai pu constater le pouvoir thérapeutique de l'art. L'art est un langage universel, un excellent moyen de communiquer ce que l'on a à l'intérieur.

Je m'inspire de mes expériences personnelles et de la vie quotidienne. Bien que je vive actuellement à l'étranger, j'ai grandi à Madagascar, ce qui m'a le plus inspirée. Cette exposition vise à montrer qu'on peut créer quelque chose de très beau à partir de petites choses comme le papier, les emballages et les magazines périmés. Il n'est pas nécessaire d'avoir des matériaux sophistiqués pour créer de l'art», explique l'artiste Fanjar. Fanjar a commencé à rassembler tous les magazines et les autres matières depuis septembre dernier, mais ce n'est qu'en février qu'elle a commencé la réalisation de « Flow with Emotions ».

Après des études en droit et en design produit et architecture d'intérieur en France, Fanjar a intégré le monde des arts appliqués. Son parcours académique lui a révélé des possibilités infinies de techniques et de styles.

Depuis 20 ans, elle approfondit sans cesse la recherche de son identité artistique, notamment dans le collage et le recyclage, et continue à explorer de nouvelles pistes de création. En 2018, elle a participé à l'exposition « Flux » avec Miora Acker, et en 2023, ses oeuvres ont suscité un déferlement d'émotions lors de l'exposition collective « Antson'ny Tontolo Miaina» dans la Zone Zital Antananarivo.