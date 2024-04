Afrique: Beach-volley - Jeux de l'ACNOA - Quatre joueurs U18 en lice aux Seychelles

La Fédération Malgache de Volleyball présentera deux équipes à la compétition de beach-volley U18 aux prochains Jeux de l'Acnoa. La version 2024 aura lieu aux Seychelles en début mai.

Place aux jeunes. L'une des prochaines activités majeures de la Fédération Malgache de Volleyball sera la participation à la compétition de beach-volley des moins de 18 ans aux Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), zone 7. L'événement se tiendra aux Seychelles du 6 au 11 mai. La Fédération a engagé les quatre joueurs, deux garçons et deux filles, au mois de mars, durant le Championnat des Clubs CAVB, zone 7.

Le premier responsable de la Commission Nationale de Beach-volley, Fidinirina « Tarzan » Andrianarijaona, a ainsi dû rapidement faire la sélection et boucler la liste. « J'ai insisté comme critères le gabarit et bien évidemment la maîtrise technique », explique Tarzan. La sélection masculine sera formée par deux joueurs d'Atsinanana, à savoir Tyno Guillet Allane Nomenjanahary et Bradley Michel Andrianjafy.

L'équipe féminine sera constituée par Miahy Riantsoa Randriamiarisoa du Bi'as Analamanga et Safidy Freda Tsimialona de Boeny. Dans le cadre du développement du beach, Fidinirina Andrianarijaona, l'unique instructeur international de la CAVB en beach-volley, formateur des entraîneurs et des arbitres, a, depuis le mois de décembre, animé des formations des entraîneurs et des arbitres, outre les joueurs. En trois mois, il a déjà effectué une tournée à Toamasina, Sainte-Marie, Fénérive-Est, Mahajanga, Morondava et Toliara.

%

Promotion

Durant la prochaine période de vacances, il fera le déplacement pour diriger des formations à Ambatondrazaka, Morondava, Sambava, Antsirabe et Vatomandry. Il assurera également l'organisation des tournois au Festival des Baleines à Sainte-Marie en juillet et au festival Somaroho à Nosy-be au mois d'août. La promotion du volleyball de plage figure parmi les priorités de la nouvelle équipe de la Fédération élue en octobre 2023, présidée par Léa Raharimalala, une ancienne championne de la discipline. Le comité directeur de la Fédération a effectué une réunion extraordinaire ce week-end. C'était une occasion pour présenter le rapport du premier semestre de son exercice.

Parmi les événements marquants, ont été l'organisation du Championnat des Clubs Champions CAVB, zone 7 en mars, la Coupe de Madagascar U23 à Mahajanga, la journée de réflexion et la journée récréative avec les parties prenantes de la discipline. Quant aux compétitions locales, la Coupe de Madagascar U16 de volleyball classique aura lieu à Mahajanga du 13 au 20 juillet.