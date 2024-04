Congo-Brazzaville: Transport par voies d'eau intérieures - Les experts échangent sur la mise en oeuvre des règlements communs

L'amélioration des infrastructures de transport fluvial de l'espace Cicos pour en faire un corridor de désenclavement et d'intégration de la sous-région Afrique centrale constitue une préoccupation majeure pour la Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos).

C'est dans cette optique que se tient à Brazzaville, du 24 au 25 avril 2024, un atelier régional d'échanges sur la mise en œuvre des règlements communs en matière de transport fluvial, de gestion des déchets et de sensibilisation des parties prenantes aux formes et mutations des barrières non physiques sur les voies d'eau intérieures de l'espace Cicos. Celui-ci a pour objectif, entre autres, d'appuyer les Etats membres dans l'appropriation des outils réglementaires élaborés par la Cicos. C'est également le lieu, non seulement de présenter l'état d'avancement des activités réalisées depuis le lancement du projet à ce jour, mais aussi d'évaluer les plans de mise en œuvre des règlements communs adoptés par les Etats membres.

« Il s'agit en l'occurrence de l'appropriation de la mise en œuvre des règlements communs élaborés par notre institution dans le but d'améliorer l'environnement portuaire, la sécurité de la navigation et de fluidifier le trafic dans l'espace Cicos », a précisé le conseiller à l'hydraulique, représentant le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso.

Intervenant ensuite, le secrétaire général de la Cicos, la Dr Marie-Thérèse Itongo, a rappelé aux participants que le plus important au cours de la rencontre est d'échanger vos expériences sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets en général et ceux issus des unités fluviales en particulier. « Je vous exhorte ainsi à oeuvrer dans un esprit de confiance et de dévouement afin qu'à l'issue de cette rencontre vous soyez outillés pour répondre aux défis qu'impose la promotion de la navigation fluviale, respectueuse de l'environnement », a-t-elle poursuivi.

Afin d'atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été réalisées et d'autres sont en cours de réalisation. Parmi celles réalisées, on peut citer, entre autres, la tenue de deux sessions de réunion du Comité de pilotage du projet ; la sensibilisation des parties prenantes des six Etats membres à la mise en application des règlements communs de la Cicos ; l'élaboration et l'adoption par le Comité des ministres des règlements communs de gestion des déchets issus des unités fluviales ; la dotation des six Etats des règlements communs et équipements de gestion des déchets (bacs à ordures) dédiés aux ports fluviaux (...).

En définitive, il sied de rappeler que le PAS-Navigation a été mis à jour afin de se conformer aux réalités socio-économiques et de changement climatique. Il a pour objectifs stratégiques d'améliorer les conditions de navigabilité et la sécurité de navigation, d'assurer la fluidité du trafic et la réduction des coûts de transports ainsi que d'améliorer l'offre de transport. L'atelier régional a été organisé par le Cicos avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le 11e FED.