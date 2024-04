Afrique: TV5 Monde en pourparlers pour ouvrir son capital à sept États africains

Cette mesure suscite de nombreuses inquiétudes en interne par rapport aux garanties d'indépendance de la ligne éditoriale et des correspondants.

Le groupe audiovisuel public français TV5Monde serait en discussion pour ouvrir son capital à sept États africains, a révélé le quotidien Le Monde. TV5Monde dont le capital est partagé entre des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec et de Monaco, a inscrit cette mesure controversée dans son plan stratégique pour 2025-2028. Ainsi, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, pourraient entrer dans le capital de la chaîne. Pour le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, il est essentiel que la chaîne s'ouvre à l'ensemble de la francophonie. « On ne peut pas rester éternellement la chaîne de la francophonie du Nord sans accueillir les sensibilités et le regard des Africains », a-t-il affirmé. TV5Monde toucherait 62 millions de téléspectateurs par semaine, dont 80 % de ses audiences en Afrique.

Yves Bigot et la directrice Marketing, distribution et commercialisation de la chaine, Denise Epoté, ont multiplié les déplacements en Afrique ces derniers mois. Il a été reçu en audience par les présidents du Congo Denis Sassou N'Guesso, de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, du Gabon le général Brice Oligui Nguema, Pour 2024, le budget de la chaîne s'élève à 124 millions d'euros. Les Etats ciblés siégeraient de manière tournante au conseil d'administration de TV5Monde en contrepartie d'une participation financière à hauteur de 600 000 euros par an et par pays. En interne, l'arrivée potentielle de certains États comme actionnaire susciterait questionnements et craintes quant à l'indépendance de la ligne éditoriale et des correspondants.

%

« En signant notre charte fondamentale, ils s'engagent vis-à-vis de nos six Etats actionnaires actuels à la respecter entièrement, y compris l'indépendance de la rédaction et des correspondants », a assuré Yves Bigot, tout en restant évasif sur les mesures concrètes en cas de pressions extérieures. Selon le quotidien Le Monde, ni le Quai d'Orsay, ni le ministère de la Culture n'ont répondu à ses questions. Le président français, Emmanuel Macron, pourrait annoncer officiellement l'évolution de l'actionnariat de TV5Monde lors du sommet de la Francophonie, prévu à Villers-Cotterêts (Aisne) et à Paris en octobre, a-t-on appris.