Algérie: Derbal examine avec son homologue tunisien le renforcement de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a reçu, jeudi à Alger, le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine hydraulique, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine hydraulique et d'intensifier les échanges d'expériences et d'expertises, notamment en matière d'exploitation et de mise en valeur des ressources en eau non conventionnelles comme celles provenant du dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux traitées dans l'agriculture et l'industrie, précise la même source.

Les deux ministres ont également discuté de propositions concernant la tenue de rencontres entre des cadres techniques algériens et tunisiens en vue de l'élaboration d'une feuille de route conjointe pour la concrétisation de programmes de coopération et d'échange de visites de travail entre les deux pays, conclut le communiqué.