Algérie: Oran - Ouverture du premier Salon dentaire MDEX avec la participation de 15 exposants

ORAN — La première édition du Salon dentaire MDEX a été ouverte, jeudi, au Centre des conventions d'Oran, avec la participation d'une quinzaine d'exposants, dont des clubs scientifiques actifs dans le domaine de la formation.

Organisée par l'agence "Insolite Pro", cette première édition, qui s'adresse aux professionnels de la médecine et de la chirurgie dentaire, a connu dès la matinée une forte affluence de dentistes, prothésistes et étudiants en chirurgie dentaire, a souligné la co-organisatrice du Salon, Mezeghrani Chahinaz.

"En plus des exposants qui présentent du matériel dentaire de dernière génération, nous avons concocté un programme de conférences et ateliers très riche et varié, avec un accès libre pour les professionnels et les étudiants", a-t-elle expliqué.

Le programme a été élaboré en partenariat avec les universités d'Oran, Sidi Bel Abbes et Sétif, et ce, pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des professionnels et des étudiants, avec des thématiques d'actualité.

En plus des spécialistes et experts algériens, certaines conférences et ateliers seront animés par des spécialistes étrangers, venus d'Italie, de France, de Tunisie et de Lybie, a souligné Mme Mezeghrani.

Cette édition est marquée par la forte participation des clubs scientifiques et des associations, (5 clubs et 2 associations), notamment le Club Adjuvare de l'Université d'Oran, le Club Sylvius de l'Université de Sidi Bel Abbes, l'Association nationale algérienne de l'économie de la santé et "The Algerian association of oral health and periodentogy".