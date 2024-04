Sénégal: Fatick - La MSAE se dote d'un nouveau siège pour améliorer la prise en charge de ses adhérents

Fatick — Le nouveau siège de la mutuelle de santé des agents de l'Etat (MSAE) de Fatick, inauguré jeudi, va améliorer la prise en charge de ses adhérents à travers une application développée pour la gestion des prestations, a indiqué Malick Sall, responsable des prestations.

"Une application de gestion des adhésions et des prestations a été conçue et mise en production. Elle est utilisée sur l'ensemble de la chaîne de gestion des prestations tels que les services centraux, agences déconcentrées et pharmacies", a-t-il dit à l'APS.

Il a signalé qu'une autre application dédiée aux hôpitaux et aux centres de santé, est en cours de développement.

M. Sall a expliqué qu" avec le développement exponentiel depuis 2013 des effectifs qui ont doublé entre 2016 et 2021 avec 50.000 adhérents, soit 250 000 bénéficiaires, la gestion des prestations qui était manuelle devenait de plus en plus complexe".

Le responsable des prestations a indiqué que dans la plupart des sections, "le contrôle préalable de l'éligibilité de l'adhérent ne se faisait plus".

"De plus, dans leur facturation, les hôpitaux, centres et districts de santé appliquent une majoration surréaliste aux mutuelles complémentaires à la prise en charge de l'Etat, au motif que ce dernier tarde à payer les factures", a-t-il ajouté..

%

"Ainsi le prix normal des actes avec prise en charge est multiplié parfois par cinq. Cette situation a eu des conséquences néfastes sur la gestion des prestations notamment la surconsommation, les fraudes et l'implication directe des prestataires partenaires dans la gestion des prestations avec le dépôt de bons de commandes vierges dans les pharmacies", a-t-il encore souligné.

"Pour faire face à cette tendance négative, il a expliqué que les instances régulières de la MSAE ont pris compris que la gestion des prestations ne peut plus être manuelle en raison des nombreuses fraudes et malversations constatées".

A cet effet, a-t-il justifié, la mutuelle a adopté ce vaste programme d'automatisation de ses procédures de gestion pour combattre ces facteurs.