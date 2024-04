Tunisiens résidents à l'étranger - « Offrir les meilleurs conditions dans les aéroports et les ports et améliorer la qualité des services »

Le Président de la République a souligné la nécessité d'offrir les meilleures conditions pour faciliter les démarches dans les aéroports et les ports et améliorer la qualité des services fournis aux Tunisiens résidant à l'étranger avant leur retour et pendant leur séjour au pays.

Lors de son entretien avec le Chef du gouvernement, le Président de la République s'est intéressé aux procédures de retour des Tunisiens de l'étranger et à l'avancée des travaux gouvernementaux.

La rencontre du Président de la République, Kais Saïed, hier, au Palais de Carthage, avec le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a porté sur l'action gouvernementale au cours des derniers jours, notamment les démarches engagées liées au retour des Tunisiens de l'étranger.

Le Président de la République a souligné la nécessité d'offrir les meilleures conditions pour faciliter les démarches dans les aéroports et les ports et améliorer la qualité des services fournis aux Tunisiens résidant à l'étranger avant leur retour et pendant leur séjour au pays, selon un communiqué publié par la Présidence de la République.

A un autre niveau, il a été question de l'état de nombre de services publics et de la nécessité de prendre des mesures urgentes pour que chaque responsable puisse exercer pleinement ses fonctions et que les intérêts des citoyens ne soient pas sujets à des obstructions et à des retards pour des raisons qui, le plus souvent, ne sont pas innocentes.

Le Président de la République a conclu en soulignant : «Aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre aux revendications de notre peuple et à prendre des décisions cruciales qui ne peuvent tolérer les hésitations. La loyauté à la patrie n'est pas un slogan qui se brandit, et la révolution n'est pas un simple souvenir, mais il faut l'incarner au quotidien et à tous les niveaux. L'honnêteté et la loyauté envers la patrie sont le seul cap, et celui qui choisit d'attendre n'a pas sa place dans les rouages de l'État».