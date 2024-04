Tunisie: Présidence du Gouvernement - Les effets de la participation tunisienne aux réunions de printemps à l'examen

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a mis l'accent sur la nécessité d'assurer le suivi notamment technique des résultats de ces réunions, dans le cadre des efforts collectifs visant à favoriser la reprise des équilibres économiques à court et à moyen terme.

La participation de la délégation officielle tunisienne aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se sont déroulées du 15 au 20 avril 2024 à Washington a été au centre d'une réunion ministérielle tenue, hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Cette réunion présidée par le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et à laquelle ont participé la ministre de l'Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi et le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Fethi Zouhair Nouri, a été l'occasion de passer en revue les résultats des rencontres qualifiées de «positives et fructueuses», selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié, hier.

Lors de ces rencontres, «les partenaires de la Tunisie ont loué la résilience de l'économie tunisienne face aux crises générées par les perturbations mondiales», précise le communiqué. Et d'ajouter que les investisseurs, les institutions financières et les acteurs économiques ont également «réitéré leur volonté d'oeuvrer pour un partenariat durable dans tous les domaines, outre leur disposition à renforcer les financements alloués en faveur des mégaprojets et réformes structurelles programmés par l'Etat ».

