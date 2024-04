Angola: Le Plan directeur du Corridor de Lobito est analysé à Benguela

Lobito — Un atelier d'élaboration du Plan directeur du Corridor de Lobito, dans le cadre du projet "Diversifica Mais", a lieu jeudi, dans cette ville ferroviaire, a appris l'Angop.

Il s'agit d'un événement informatif et d'une consultation publique visant à créer les termes de référence pour un meilleur cadre des entreprises intéressées à concourir pour l'élaboration du Plan directeur susmentionné.

La réunion se concentrera sur le potentiel de l'intégration régionale pour réaliser la transformation économique, ainsi que sur les corridors de développement économique et la méthodologie du plan directeur.

De même, l'état des infrastructures et le cadre réglementaire seront également évalués, dans le cadre de deux panels, à savoir la cartographie des lacunes en matière d'infrastructures dans le corridor de Lobito et l'identification des priorités.

Le cadre réglementaire et les politiques de développement du corridor de Lobito seront un autre sujet en cours d'analyse.

"Diversifica Mais" est un projet gouvernemental financé par la Banque mondiale, qui vise, entre autres objectifs, à renforcer les infrastructures du corridor de Lobito dans le cadre d'un régime de partenariat public-privé pour stimuler son développement et encourager la production nationale.

Plus de 300 participants ont confirmé leur présence à l'événement, parmi lesquels des hommes d'affaires, des spécialistes des partenariats public-privé, de l'économie, des plateformes logistiques, de l'aménagement du territoire, des investisseurs et des membres du gouvernement central et de l'administration locale de l'État.

%

Le corridor de Lobito traverse l'Afrique australe et s'impose comme l'un des principaux axes de circulation des matières premières, des produits et des marchandises, non seulement à l'intérieur des pays eux-mêmes, mais surtout en raison de la connexion qu'il établit avec le marché mondial.

Le port de Lobito assure un pourcentage élevé du volume du commerce international de la sous-région.

Le Chemin de fer de Benguela (CFB), qui relie le port de Lobito, débute dans la province de Benguela, passe par Huambo, Bié et Moxico, dans la ville de Luau, où il rejoint le réseau ferroviaire de l'Union africaine.

Parmi les trafics ciblés par CFB, comme ceux liés au transport de conteneurs, de carburants, de matériaux de construction, entre autres, les produits les plus importants sont les minerais, en provenance de la République démocratique du Congo, dans la région du Katanga, et de Zambie, dans la Copperbelt.