Angola: SOMILUANA offre plus de 700 postes d'emplois

Dundo — Sept cent quatre-vingt-cinq (785) emplois ont été créés par la Société minière de SOMILUANA, située dans la municipalité de Lucapa, province de Lunda-Norte, qui a inauguré mercredi une nouvelle usine de tri qui permettra d'augmenter les niveaux de production.

L'information a été fournie par le président du Conseil d'administration de l'entreprise, Reinaldo Trindade, lors de l'inauguration, soulignant que 98 pour cent des emplois créés sont occupés par des Angolais.

Il a fait savoir qu'avec l'ouverture de la nouvelle usine de tri dotée de trois lignes et d'une capacité de traitement de six tonnes de minerais concentrés par heure, on prévoit dans le futur une production de 15 mille carats de diamants/mois, par rapport à l'actuel quatre mille.

Avec l'augmentation des niveaux de production, a-t-il poursuivi, l'entreprise sera en mesure d'améliorer sa contribution au Budget Général de l'État, à travers les impôts.

D'autre part, il a réitéré l'engagement de l'entreprise à soutenir les actions sociales du Gouvernement, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture familiale.

Il a promis que l'entreprise continuerait à travailler pour améliorer la préservation de l'environnement, à travers des programmes de repeuplement forestier, de remplacement des sols et de préparation des terres utilisées pour la pratique agricole.

D'une superficie de 444 kilomètres carrés, le gisement secondaire (alluvions) détient une part de 33 pour cent de Somiluana et de 67% d'ENDIAMA EP.

En 2004, l'exploration a commencé et six ans plus tard, la phase d'exploitation et de production a débuté.