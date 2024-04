Gambie: L'Union des Transports met en garde les conducteurs à l'approche du Sommet de l'OCI

A l'approche du prochain Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), l'Union Générale des Transports de la Gambie (GTU) rappelle opportunément à tous les usagers de la route, et notamment aux conducteurs, de respecter consciencieusement les règles et réglementations de la circulation pendant toute la durée du sommet.

Dans une déclaration publiée aujourd'hui, le Comité exécutif du GTU souligne l'importance du respect des normes de sécurité routière et du maintien de la réputation du pays en tant que « côte souriante de l'Afrique ». Les conducteurs sont invités à continuer à faire preuve d'une hospitalité exemplaire et à servir d'ambassadeurs, et ce, afin de refléter positivement l'image de la nation.

Les prévisions et les analyses du trafic routier indiquent une augmentation du volume de véhicules et du flux de trafic global pendant la période du sommet. Par conséquent, l'Union Générale des Transports de la Gambie (GTU) invite les conducteurs à faire preuve d'un professionnalisme accru, à être prudents et à coopérer avec les directives de sécurité, notamment les déviations nécessaires mises en place pendant l'événement.

L'Union Générale des Transports de la Gambie (GTU) a exprimé son optimisme quant au relèvement du niveau de professionnalisme dans le secteur des transports. L'Union Générale des Transports de la Gambie (GTU) exhorte les conducteurs et les parties prenantes de l'industrie à relever les normes et à représenter fièrement la nation sur la scène mondiale, en particulier lors du sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

L'Union Générale des Transports de la Gambie souhaite que la tenue du sommet de l'OCI en Gambie soit un succès retentissant et fructueux. L'Union Générale des Transports de la Gambie souligne la responsabilité collective de toutes les parties prenantes, et ce, en vue de garantir un système de transport fiable et transparent tout au long de l'événement.

