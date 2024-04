Maroc: Ifrane - Des panélistes soulignent l'importance des compétences digitales comme levier de développement

Ifrane — Le renforcement des compétences digitales des apprenants est essentiel pour assurer leur intégration au monde du travail et leur contribution au développement durable du pays, ont affirmé, mercredi à Ifrane, des participants à un panel dans le cadre la 16ème édition de la série de débats "Parlons développement", lancée en 2020 à l'initiative de plusieurs acteurs internationaux.

Organisée par la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et le Policy Center for the New South en partenariat avec l'Université Al Akhawayn, cette rencontre a pour objectif d'ouvrir le débat sur le rôle de l'Intelligence Artificielle (IA) et l'Innovation Digitale dans la promotion et l'atteinte des ODD.

Dans son intervention, le PDG de Capgemini Maroc, Fajr-eddine Zarrouri, a mis en exergue le rôle de l'IA, en particulier générative, pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Il a cité, à cet égard, plusieurs exemples concrets d'usages simples de l'IA qui peuvent aider les chercheurs d'emploi à décrocher le bon travail, notamment la possibilité de recourir à un assistant IA pour personnaliser son CV en quelques minutes.

"Bien plus qu'un phénomène de mode, l'IA est désormais une partie intégrale du parcours des étudiants et des professionnels de demain", a souligné M. Zarrouri.

De son côté, la directrice du Programme Génie au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Ilham Laâziz, a mis en avant une série de mesures déployées par son département pour renforcer les compétences digitales des élèves.

Ainsi, a-t-elle fait savoir, depuis 2015, le Maroc a entrepris le champs d'intégration du code Scratch depuis le primaire, ajoutant qu'au niveau du collège et du lycée, l'apprentissage de logiciels plus avancés comme Python a été mis en place.

Mme Laâziz a également évoqué le projet en cours "Caravane Code pour tous", expliquant qu'il s'agit de véhicules légers qui se déplacent d'école en école munis d'une quarantaine de tablettes ou de portables avec des kits de robotique et des kits IA.

Le but de ce projet est de donner la possibilité aux élèves en fin de primaire de bénéficier d'au moins 12 heures d'immersion dans le monde de la robotique et de l'IA d'une façon très simple à l'aide de puzzle.

"L'objectif ultime est développer la pensée critique chez les élèves et, partant, leur capacité à résoudre des problèmes", a-t-elle relevé.

Pour sa part, Nezha Lahrissi, la co-fondatrice d'eSTEM Morocco, une ONG qui oeuvre pour l'inclusion digitale des jeunes filles entre 8 et 18 ans, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le taux de travail des femmes au Maroc, dans la foulée des orientations du Nouveau Modèle de Développement du Royaume.

Pour Mme Lahrissi, le faible taux d'insertion professionnelle des femmes aujourd'hui au Maroc, qui est estimé à 18%, est l'un des obstacles majeurs au développement du pays, notant que le Nouveau modèle de développement a défini comme objectif de porter ce chiffre à 45% à l'horizon 2035.

A cet égard, a-t-elle fait remarquer, la maîtrise des nouveaux outils technologiques est un levier important à même de faciliter l'intégration des femmes dans le monde du travail, grâce notamment aux possibilités offertes par le travail à distance.

Quant au doyen de l'Ecole des Sciences et d'Ingénierie de l'Université Al Akhawayn, Salah Al-Majeed, il a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que "l'innovation et l'éducation sont les fondements mêmes du développement du pays".

Il a estimé, en ce sens, que les universités jouent un rôle crucial dans le renforcement des compétences et des capacités d'innover des étudiants, contribuant ce faisant au développement économique et technologique du pays."

Initiative de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Policy Center for the New South, "Parlons développement" consiste en une série de réflexions collectives sur les grands enjeux du développement durable. Elle vise à examiner les transformations durables, qu'elles soient positives ou négatives, ainsi que leurs impacts sur l'agenda des objectifs de développement durable (ODD).