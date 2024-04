Maroc: New York - M. Zniber examine les moyens de promouvoir les priorités du CDH avec le SG de l'ONU

New York — Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH), Omar Zniber, a tenu, mercredi à New York, une réunion de travail avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au cours de laquelle les priorités du Conseil ont été déclinées.

Il s'agit notamment des thématiques fixées par le Maroc dans les domaines de la sécurité climatique, sanitaire et alimentaire, et leur impact sur la jouissance des droits de l'Homme au niveau mondial.

M. Zniber, qui est également le Représentant permanent du Maroc à Genève, a explicité les objectifs ayant trait aux processus concernant les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle et leurs effets sur les droits de l'Homme, en tant qu'opportunités et défis.

Les discussions ont aussi porté sur les relations entre le CDH et le siège des Nations Unies à New York, y compris le soutien de secrétariat général au travail du Conseil, tant sur les aspects institutionnels qu'organisationnels.

Dans le cadre de sa mission à New York, M. Zniber a aussi rencontré de nombreux hauts responsables, notamment le Président de l'Assemblée Général, Dennis Francis, l'Administrateur Général du PNUD, Achim Steiner, la Directrice exécutive d'ONU-Femmes, Sima Bahous et les présidents de certaines Commissions de l'Assemblée générale concernées par la promotion et la garantie des droits de l'Homme dans le système global des Nations Unies.

Le Président du Conseil des Droits de l'Homme s'était rendu auparavant à Washington où il a tenu des séances de travail avec les vice-Présidents du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale, respectivement dans la perspective d'associer au mieux les institutions financières internationales dans la réalisation des droits sociaux économiques, dans les domaines cruciaux de la santé, de la protection de l'environnement, de l'éducation et de l'égalité du genre, les invitant également à interagir davantage avec le Conseil et ses mécanismes concernés.

M. Zniber s'est par ailleurs rendu au siège de l'Organisation des Etats Américains à Washington (OEA) pour y rencontrer le Président du Conseil Permanent, Chet Neymour et le Secrétaire général, Luis Almagro, dans le cadre de la consolidation des relations avec les organisations régionales, aussi pour saisir les synergies et les moyens d'échange d'expérience et d'informations sur l'action et le rôle du Conseil dans les différents pays concernés, en particulier pour ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles et humaines en charge des questions des droits de l'Homme.