Maroc: La MAP et l'AMI signent à Rabat un nouvel accord de partenariat

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et l'Agence mauritanienne d'information (AMI) ont signé, jeudi à Rabat, un nouvel accord de partenariat pour consolider davantage leurs relations de coopération.

Signé par le Directeur général de la MAP, Fouad Arif, et le Directeur général de l'AMI, Mokhtar Malal Dia, cet accord vise à promouvoir une coopération multiforme fructueuse, à l'image de l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie.

Aux termes de cet accord, conclu à l'occasion de la visite effectuée par le Directeur général de l'AMI au siège de la MAP, l'Agence Maghreb Arabe Presse et l'AMI conviennent de procéder à un échange d'informations et de contenus multimédias, photos, vidéos, audios et infographies.

Elles s'engagent aussi à intensifier l'échange d'expériences entre leurs rédactions respectives et leurs services marketing et commercial, ainsi qu'en matière de gestion des ressources humaines et des systèmes d'information, en organisant des visites et des sessions de formation au profit des journalistes, responsables administratifs et techniques et des spécialistes en technologies de l'information.

En vertu de cet accord, les deux agences conviennent également de coordonner leur action au niveau des plateformes régionales et multilatérales ainsi qu'au sein des fédérations professionnelles dont elles sont membres.

S'exprimant à cette occasion, M. Arif a indiqué que cet accord permettra assurément de stimuler l'échange en matière d'expertises et d'informations, et de gestion des ressources humaines des deux établissements.

Cet accord revêt une grande importance en ce sens qu'il intervient à un moment où le champ médiatique fait face à plusieurs défis liés, notamment, à la recrudescence de la désinformation médiatique et des fake news, a-t-il relevé, ajoutant que cela requiert la mutualisation des synergies des deux organes de presse pour relever ces défis.

Le Directeur général de la MAP a, de même, souligné que cet accord ne constitue pas uniquement un grand pas vers la consolidation de la coopération entre les deux agences, mais marque aussi une nouvelle ère de coopération médiatique entre le Maroc et la Mauritanie.

Pour sa part, M. Malal Dia a exprimé la disposition et l'engagement de l'agence mauritanienne de presse à développer les relations de coordination avec la MAP, pour toucher de nouveaux horizons.

La signature de cet accord se veut une nouvelle référence en matière de coopération entre les deux pays dans le domaine médiatique, tout comme elle traduit la volonté de l'AMI de tirer parti de l'expérience accumulée par la MAP aux plans régional et continental, a affirmé M. Malal Dia.