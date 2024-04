Maroc: La 27ème édition du Festival des Musiques Sacrées du Monde à Fès du 24 mai au 1er juin 2024

Fès — La 27ème édition du Festival des Musiques Sacrées du Monde sera organisée du 24 mai au 1er juin à Fès, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sous le thème "La Quête de l'Esprit Al-Andalus", le festival a choisi de mettre en exergue la période de cohabitation pacifique des religions du Livre dans l'Andalousie du 8ème au 15ème siècle, considérée comme un "Age d'or" dont l'esprit perdure au Maro, indique un communiqué des organisateurs.

Cette nouvelle édition mettra à l'honneur l'Espagne grâce à une programmation, des spectacles et fusions d'artistes des deux pays, témoignant des liens historiques et d'amitié qui lient la péninsule et le Maroc pour un futur meilleur, relève la même source.

Une fois encore, Fès est fière d'accueillir le monde. A travers une ville embellie et sa médina magnifiquement restaurée, le Festival des Musiques Sacrées permettra de redécouvrir les sites prestigieux, les jardins et des lieux magiques, médersas, foundouks d'une cité millénaire, capitale spirituelle du Royaume.

Ancienne porte monumentale du Palais Royal, Bab Makina accueillera le vendredi 24 mai la traditionnelle création d'ouverture : "Zyriab et la cinquième corde", évocation du poète et musicien mythique de l'épopée andalouse, Abou Al-Hassan Ali Ibn Nâfi, dit "Zyriab".

%

Porté par une scénographique spectaculaire et des projections de lumière, ce voyage aux sources d'inspiration de la musique andalouse réunira des artistes venus d'Ouzbékistan, d'Iran, de Syrie, d'Inde, d'Espagne, d'Egypte, d'Italie, d'Arménie, de France et du Maroc.

Fidèle à l'esprit de Fès, cette édition proposera une programmation éclectique ouverte aux cultures et spiritualités du monde. Ce 27ème festival réunira des musiciens de renom comme la grande star de la musique soufi Sami Yusuf, le flamenquiste virtuose Vicente Amigo, ainsi que des créations musicales originales à l'instar Yatra-Safar qui promet un voyage spirituel des palais du Rajasthan aux portes de l'Andalousie ou encore le concert Stabat Mater, dirigé par le Maestro Paolo Olmi.

Le festival se clôturera en beauté le 1er juin à Bab Makina par le Gospel Philarmonic Experience, réunissant la grande diva américaine Kim Burrell, accompagnée par l'Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Pascal Horecka.

La programmation détaillée de la 27ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde et la vente de billets sont disponibles sur le site du Festival (https://fesfestival.com/2024/) et sur mobile en téléchargeant l'application Fès Festival sur App Store et Play Store.