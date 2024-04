Niger: Retrait des forces américaines - Des discussions bien engagées

Dans le cadre des négociations en cours entre le gouvernement américain et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), l'ambassadrice américaine au Niger Kathleen FitzGibbon et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du Commandement américain pour l'Afrique, rencontreraient des responsables du Cnsp à Niamey le 25 avril. Ce pour entamer des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger, rapporte une déclaration de presse du porte-parole du ministère américain de la défense publiée mercredi 24 avril 2024.

Selon l’Agence nigérienne, de presse qui cite le porte-parole du pentagone dans sa déclaration, « Dans la semaine du 29 avril, le secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité Christopher Maier et le lieutenant-général Dag Anderson, directeur du développement des forces interarmées de l'état-major interarmées, tiendront des réunions de suivi à Niamey pour coordonner ce processus de retrait en toute transparence et le respect mutuel »

Selon le responsable du ministère américain de la défense « les États-Unis sont fiers de la coopération en matière de sécurité et du sacrifice partagé des forces américaines et nigériennes, un partenariat qui a efficacement contribué à la stabilité du Niger et de la région »

« Les États-Unis se félicitent de l’intérêt du Cnsp pour le maintien de relations bilatérales solides, se réjouit le porte-parole Mattew Miller qui annonce que « le secrétaire d'État adjoint Kurt M. Campbell se rendra à Niamey dans les prochains mois pour discuter de la collaboration en cours dans des domaines d'intérêt commun »

Depuis quelques mois, la Transition militaire aux affaires à Niamey et une partie de la population , réclament le départ des forces américaines évaluées à plus de 1000 hommes et stationnés au Niger