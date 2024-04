Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Avril 2024

Mauritanie : Présidentielle 2024- Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani candidat

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a annoncé le jeudi 25 avril 2024, se porter candidat à sa réélection pour l'élection présidentielle prévue le 29 juin prochain. Dans une lettre adressée à ses compatriotes, il a exprimé sa volonté de solliciter à nouveau leur confiance pour un nouveau mandat. Il s'engage à consolider l'unité nationale, améliorer les conditions de vie des plus démunis, garantir la sécurité et la stabilité, et lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics. L'élection de 2019 avait marqué la première transition entre deux présidents élus en Mauritanie, mettant fin à une période marquée par des coups d'État entre 1978 et 2008. ( Source :alome.com)

Togo : Elections du 29 avril - L’Eglise Catholique du pays publie des directives éthiques pour le scrutin

L'Eglise Catholique du Togo reste engagée dans le processus électoral, malgré le refus d'accréditation de ses observateurs pour les élections législatives et régionales du 29 avril 2024. À travers le Conseil Episcopal Justice et Paix Togo, elle a publié des directives à l'attention des électeurs, visant à guider leur choix des élus lors du scrutin, a-t-on appris ce jeudi 25 avril 2024. Ces directives mettent l'accent sur des principes éthiques et moraux fondamentaux pour un vote responsable. A priori l'église invite les électeurs à Voter selon leur conscience; respecter le choix des autres; à évaluer chaque candidat en termes d'honnêteté, de justice, de compétence et de capacité à gérer le pays pour le bien de tous; compréhension des solutions proposées; Non à la corruption du vote.Ces directives soulignent l'importance d'un vote éthique et responsable, mettant en avant les valeurs de transparence, d'intégrité et de service au pays dans le processus démocratique togolais.( Source : alome.com)

Bénin : Visite officielle - Le président du Conseil européen attendu ce jeudi 25 et demain vendredi 26 avril à Cotonou

A l’invitation du Président Patrice Talon, Charles Michel, Président du Conseil Européen, effectuera les 25 et 26 avril 2024, une visite officielle en République du Bénin, informe un communiqué de la Présidence. Au menu de cette visite, un tête-à-tête, ce vendredi 26 avril entre Patrice Talon et son invité, suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. La séance de travail sera auréolée par une déclaration de presse. (Source : acotonou.com

Niger : Retrait des forces américaines - Des discussions bien engagées

Dans le cadre des négociations en cours entre le gouvernement américain et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), l'ambassadrice américaine au Niger Kathleen FitzGibbon et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du Commandement américain pour l'Afrique, rencontreraient des responsables du Cnsp à Niamey le 25 avril. Ce pour entamer des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger. « Dans la semaine du 29 avril, le secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité Christopher Maier et le lieutenant-général Dag Anderson, directeur du développement des forces interarmées de l'état-major interarmées, tiendront des réunions de suivi à Niamey pour coordonner ce processus de retrait en toute transparence et le respect mutuel » (Source : Anp)

Tchad : Lutte contre le terrorisme- Les Usa vont retirer une partie de leurs forces

Les Etats-Unis vont retirer temporairement une partie de leurs forces basées au Tchad, ont déclaré jeudi des responsables de l'administration de Joe Biden, une décision qui intervient quelques jours après l'annonce du départ des militaires américains déployés au Niger voisin. Dans une lettre datée du 4 avril 2024 adressée au ministre tchadien des Forces armées et consultée par Reuters, le chef d'état-major de l'armée de l'air tchadienne Amine Ahmed Idriss dit avoir enjoint aux Etats-Unis de cesser leurs activités sur la base aérienne Adji-Kossei proche de N'Djamena, estimant que les "Américains" n'avaient pas fourni de documents justifiant leur présence sur place.Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré qu'une partie des forces américaines se repositionnerait en dehors du Tchad dans le cadre d'un réexamen des modalités de la coopération sécuritaire avec N'Djamena qui reprendra après l'élection présidentielle tchadienne du 6 mai 2024. (Source : Reuters)

Côte d’Ivoire : Gestion des réfugiés dans le nord - Rapatriement de 55 000 réfugiés burkinabè dès juin 2024

La Côte d’Ivoire va procéder au rapatriement des réfugiés burkinabè. Il s’agit du lancement du processus de rapatriement de 55 000 réfugiés burkinabè vers leur pays d’origine dès le mois de juin 2024.L’information est donnée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général de corps d’armée, Vagondo Diomandé. L’information est rapportée par le site www.fratmat.info ( Fratmat.info)

Sénégal : Gestion des affaires d’Etat - L’administration Bachirou-Sonko s’installe, les hommes de Macky Sall out

On ne peut parler tout de go de chasse aux sorcières, mais on n’en est pas trop loin non plus. A peine trois semaines après leur avènement au pouvoir, le duo Bachirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko a décidé de faire le nettoyage de l’Administration sénégalaise. Le nouveau Président de la République et son Premier ministre, qui ont fait de la lutte contre le système Macky Sall leur fond de combat politique, sont passés à l’œuvre une fois les rênes de la gouvernance leur a échu. Les dernières décisions du Conseil des ministres tenu le mercredi 24 avril 2024 en sont la parfaite illustration.Bachirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont entamé un large redéploiement de leurs hommes. Une grande purge de l’Administration sénégalaise a été entamée avec de nombreuses nominations à la tête des structures d’Etat au grand dam des hommes du régime précédents poussés à la porte. Ainsau titre des mesures individuelles prises au cours du dernier conseil des ministres, ce sont plusieurs près d’une vingtaine de hauts cadres de l’Administration publique qui ont perdu leurs postes, remplacés par de nouveaux ). (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Coopération bilatérale - Le Premier ministre en visite d’amitié et de travail en Iran

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson KYÉLÈM de TAMBÈLA, effectue une visite de travail et d’amitié d’une semaine en République islamique d'Iran, du 24 avril au 1er mai 2024.Au cours de sa visite, le chef du Gouvernement rencontrera plusieurs personnalités iraniennes dont le Président, Ebrahim RAÏSSI, pour discuter des questions d'intérêt commun, à savoir la défense, l'économie et les finances, les échanges commerciaux, la promotion des investissements. Les deux parties discuteront aussi des questions de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, etc. Il est à souligner que, lors de cette visite de travail et d’amitié, le Premier ministre assistera aux cérémonies d'ouverture du 2ème Forum économique Iran-Afrique et de Iran Expo 2024. Dans son agenda, il est prévu aussi une rencontre avec la communauté burkinabè vivant en République islamique d'Iran.