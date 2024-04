Angola: Njila réclame plus de responsabilités de la part des administrateurs municipaux

Lubango (Angola) — Le secrétaire d'État aux Pouvoirs Locaux, Fernando da Paixão Manuel, a demandé ce jeudi, à Lubango, aux administrateurs municipaux et à l'équipe technique impliquée dans le projet « Njila » plus de responsabilité et d'engagement, pour que le résultat souhaité soit atteint.

"Njila", Projet de renforcement de la gouvernance pour améliorer la prestation de services en Angola, vise à développer et mettre en oeuvre des systèmes et des approches pour améliorer l'accès et la fourniture de services au niveau municipal, en renforçant la capacité financière des municipalités.

L'initiative du Gouvernement angolais, lancée en janvier de cette année à Luanda, bénéficie d'un financement de la Banque Mondiale (BM) de 250 millions de dollars, pour une période de quatre ans, qui couvrira, dans la phase pilote, quatre régions et 58 municipalités.

La première région comprend les provinces d'Uíge et Luanda, la deuxième correspond à Benguela et Cuanza-Sul, la troisième correspond à Huambo et Bié et la quatrième comprend Huíla et Cunene.

Le projet vise à contribuer progressivement à l'autonomie locale des organes de l'administration locale de l'État, en augmentant le montant, la fiabilité et les transferts fiscaux vers les 58 municipalités sélectionnées dans huit provinces et en renforçant la capacité de gestion financière et foncière, ainsi qu'en augmentant la couverture d'identité et l'enregistrement civil.

%

Intervenant lors de la présentation de Njila, dans la quatrième région qui comprend les provinces de Huila et Cunene, le secrétaire d'État a indiqué qu'en tant que gestionnaires publics, chacun doit participer à l'amélioration de la gouvernance locale.

Face à un don de la Banque mondiale (BM), a dit le directeur, il faut être prudent dans la manière dont les ressources doivent être gérées, d'où la nécessité d'assumer leurs responsabilités.

Il a exhorté les gestionnaires à prêter attention à la qualité des dépenses, car ils doivent démontrer la capacité des municipalités impliquées à accomplir un travail digne et remarquable, afin que l'Angola soit "bien vu" face au financement extérieur.

A son tour, le coordinateur adjoint du projet, pour la Banque mondiale, Belisário dos Santos, a réitéré son soutien au Gouvernement angolais pour l'initiative de mise en oeuvre de Njila, comme une autonomie locale dont les municipalités ont besoin.

"La BM salue le partenariat avec l'Angola pour la mise en oeuvre de réformes visant à rapprocher les services des citoyens, et à travers le projet, des capacités seront créées pour intégrer également les considérations climatiques et les catastrophes naturelles dans la planification territoriale", a-t-il estimé.

À son tour, le vice-gouverneur pour le secteur technique et les infrastructures de Huíla, Hélio de Almeida, a déclaré que les aspects liés à l'enregistrement et à l'attribution d'identité, ainsi que le développement urbain qui font partie du projet Njila, sont des outils essentiels pour les Gouvernorats provinciaux de réaliser pleinement leurs activités et avec de meilleurs résultats.

Le projet comporte cinq composantes techniques sous la responsabilité des Ministères de l'Administration du Territoire (MAT), en tant que maître d'oeuvre principal, des Finances (MINFIN), de la Justice et des Droits de l'Homme (MINJUSDH), des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH), ainsi que l'École Nationale d'Administration et des Politiques Publiques (ENAPP)

L'initiative vise à accroître la capacité des institutions publiques à gérer et à fournir des services avec plus de responsabilité et de transparence, à accélérer la mise en oeuvre des réformes aux niveaux central et local et à accorder des subventions de performance aux administrations locales.

L'événement a réuni des directeurs et des délégués des deux provinces, des députés à l'Assemblée nationale, des vice-gouverneurs, des représentants de partis politiques, des académiciens, des églises, des membres de la société civile, entre autres.