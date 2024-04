Angola: Les exportations de pétrole génèrent 7,7 milliards de dollars en trois mois

Luanda — L'Angola a exporté 94,41 millions de barils de pétrole brut, avec un chiffre d'affaires d'environ 7,77 milliards de dollars américains, au cours du premier trimestre 2024, à un prix moyen pondéré de 82,29 dollars le baril.

Le volume des exportations représente une augmentation de 7,02%, par rapport au premier trimestre 2023.

L'année dernière, il y a eu 88,2 millions de barils et un chiffre d'affaires de 6,94 milliards de dollars, selon le directeur du Bureau d'études, de planification et de statistiques (GEPE) du ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz, Alexandre Garrett.

Présentant les résultats des performances de l'industrie pétrolière angolaise au premier trimestre de cette année, le gouvernant a déclaré que, par rapport au quatrième et dernier trimestre de 2023, les exportations au cours de la période analysée ont enregistré une baisse de 8,43%.

Quant à la valeur brute collectée grâce à la vente du pétrole angolais (Brent), au cours des trois premiers mois de cette année, il a indiqué qu'il y a eu une augmentation de 11,93%, par rapport à la même période de 2023, bien qu'il y ait eu une diminution de 10,93%. %, par rapport au 4ème trimestre de l'année dernière.

Semblable à la situation observée au cours des trimestres précédents, Alexandre Garrett a déclaré que la Chine restait la principale destination des exportations angolaises de pétrole brut, important environ 49,65% du volume total.

L'Inde se démarque également comme destination, avec 13,12%, l'Espagne (8,76%), l'Indonésie (6,93%), la France (4,33%) et les États-Unis d'Amérique (4,11%).

Du volume exporté, 26,66% appartiennent à l'ANPG, 15,78% à la Sonangol, tandis que parmi les sociétés internationales se démarquent Azule Energy (16,25%), TotalEnergies (11,68%), SSI (7,01%), Esso (6,99%), Cabgoc ( 6,99%) et Equinor (5,99%).

Au cours de la période analysée, les principales succursales vendues ont été Dália, avec 12,53%, Mostarda (12,09%), Nemba (9,10%), Pazflor et Cabinda (7,19%).

Concernant la présentation de ces résultats, qui a eu lieu ce jeudi et vendredi, à Luanda, le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Barroso, a souligné que le prix du Brent sur le marché international avait une tendance croissante et positive, influencée par plusieurs facteurs comme la continuité des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que l'intention de l'OPEP de prolonger les réductions de production jusqu'au deuxième trimestre 2024.

La baisse de la production en Libye, résultant de l'arrêt du champ de Sharara, et l'interruption de la production aux États-Unis, en raison de l'hiver plus froid, ont également contribué à la stabilité des prix.

Parallèlement à ces facteurs, il y a aussi la réduction des exportations de pétrole brut de l'Irak et de l'Arabie Saoudite, en plus des perspectives optimistes de l'OPEP et d'autres agences internationales concernant la demande de pétrole brut.

D'autre part, il a souligné que l'augmentation de la production aux États-Unis d'Amérique (USA), les inquiétudes concernant les faibles performances économiques de la zone euro et de la Chine, ainsi que l'appréciation du dollar américain ont eu un impact négatif sur Prix du Brent sur le marché international.

En outre, a-t-il poursuivi, le report des baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et l'augmentation de la production américaine au cours de la période analysée ont également eu une influence négative.

Au cours des deux jours de l'événement, appelé « Outlook », seront présentées les réalisations des compagnies pétrolières opérant en Angola et du concessionnaire national ANPG, au cours des trois premiers mois, ainsi que l'analyse et les perspectives du marché du Brent.

Quant à l'exploration pétrolière, l'Angola continue de produire entre 1,1 et 1,2 million de barils de pétrole par jour.