Angola: Le pays salue la coopération UA-CEDEAO

Luanda — L'ambassadeur de l'Angola en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, a salué mercredi, à Abuja, la coopération en matière de paix et de sécurité entre l'UA et la Communauté économique des États de l'Afrique occidentale (CEDEAO).

Selon un communiqué de presse, le diplomate angolais a fait ces déclarations en présentant une motion de remerciement à l'issue de la réunion inaugurale consultative entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA et le Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO tenue à Abuja, au Nigéria.

D'autre part, il a souligné l'importance de l'initiative qui a permis de réitérer la nécessité de respecter la tolérance zéro, soutenue par l'Union Africaine dans toutes les situations de changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Il a souligné la volonté des participants d'harmoniser les différentes approches et dynamiques respectives au niveau continental et régional, et de promouvoir un plaidoyer collectif visant à mobiliser des ressources pour les initiatives de médiation et de diplomatie préventive, ainsi que pour les opérations de paix.

La réunion a salué la décision de l'Union africaine de suspendre six de ses États membres en raison de changements de gouvernement anticonstitutionnels, à savoir le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan.

La réunion a exprimé une énorme inquiétude face aux situations post-coup d'État qui deviennent plus complexes parce que les protagonistes font preuve d'une énorme réticence à répondre positivement aux efforts régionaux et continentaux visant à assurer des transitions harmonieuses.

Les participants ont reconnu que le continent africain peut être considéré comme l'épicentre du terrorisme dans le monde, étant donné que cinq des dix pays les plus touchés par le terrorisme au monde sont situés en Afrique (Burkina Faso, Mali, Somalie, Nigeria et Niger, par ordre décroissant d'ampleur).

Selon les données fournies par le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), rien qu'en 2023, l'Afrique a été témoin de plus de trois mille attentats terroristes, qui ont fait plus de 15 500 morts, une proportion importante de ces tragédies ayant eu lieu dans le Région du Sahel.

« Ces chiffres reflètent une forte augmentation à la fois de la fréquence et du nombre de victimes des attaques, ce qui signifie une escalade inquiétante des capacités et de la portée des factions terroristes », indique la note conceptuelle de la réunion conjointe entre le CPS de l'UA et le CMS de la CEDEAO.

Le document révèle que le Sahel est confronté à une augmentation spectaculaire du terrorisme et de l'extrémisme violent, en raison des activités terroristes entre 2007 et 2023, et que ses risques de propagation sur le continent sont encore exacerbés par l'augmentation et la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement et de l'instabilité politique qui leur est associée.

« De la région du Sahel à la Corne de l'Afrique, du bassin du Lac Tchad à la région des Grands Lacs, l'attention des autorités étatiques semble s'être déplacée du renforcement des opérations antiterroristes vers la sécurité politique et la consolidation du pouvoir, offrant ainsi un refuge aux groupes terroristes qui jouissent de la liberté de mouvement dans leurs couloirs de mobilité », peut-on lire dans la note.

Les participants ont conclu que les attaques terroristes fréquentes dans certains pays du continent créent un environnement précaire qui facilite la propagation de groupes terroristes, qui exploitent les griefs locaux, les faibles structures de gouvernance et les disparités socio-économiques pour étendre leur influence.