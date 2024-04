Angola: Le pays accueille plus de 50 mille réfugiés

Luanda — La République d'Angola compte environ cinquante-sept mille (57.000) réfugiés et demandeurs d'asile, selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) dans le pays.

Ces données sont exprimées dans une note du Ministère des Relations Extérieures (Mirex) à laquelle l'ANGOP a eu accès jeudi, où l'on ajoute que cette population est composée en grande partie de réfugiés et demandeurs d'asile de la République Démocratique du Congo (RDC), de dont 17 % lors de l'afflux massif du Grand Kasaï en 2017.

Il ajoute également que des citoyens d'autres nationalités font également partie de cette liste, comme des Guinéens, des Ivoiriens, des Mauritaniens, des Somaliens, des Soudanais et des Érythréens.

Les données ont été présentées lors d'une rencontres entre le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes, avec la représentante résidente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Angola, Emmanuelle Nathalie Mitte, qui a servi pour les entités d'aborder des questions liées aux réfugiés.

La coopération entre le gouvernement angolais et le HCR a été fondamentale dans la recherche de solutions durables aux défis humanitaires qui touchent des milliers de réfugiés.

Le HCR est présent en Angola depuis plus de 40 ans et travaille en partenariat et en coordination avec le gouvernement, en fournissant un soutien pour suivre et élaborer des politiques et une législation conformes aux engagements mondiaux liés aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux apatrides.

Les activités du HCR en Angola consistent notamment à aider le gouvernement à garantir que les personnes ayant besoin d'une protection internationale aient un accès sans entrave au territoire et à la détermination de l'asile, de l'enregistrement, des papiers et du statut de réfugié.

Le HCR fournit également une assistance humanitaire aux populations déplacées et aux communautés d'accueil pour répondre à leurs besoins fondamentaux et avoir pleinement accès aux services essentiels et aux opportunités de subsistance.