Congo-Brazzaville: Championnat national U-17 - Le FC Kondzo fait chuter les Diables noirs

Les Diablotins étaient leaders de la compétition après avoir enregistré deux sorties en autant de matches jusqu'à ce que le FC Kondzo vienne stopper la série et remettre en cause tous les efforts fournis.

Les moins de 17 ans du FC Kondzo ont, en effet, signé leur première victoire en infligeant aux Diables noirs une défaite de 4-1 au terme de la troisième journée du groupe A. Guy Junior Mimyngombia a ouvert le score à la 12e minute. Amour Bobili a doublé la mise à la 38e minute. Ibrahim Bara Diop a cru relancé les Diables noirs dans la partie en réduisant l'écart à la 69e minute. Mais Aurel Ngoulou et Yohan Essobela ont donné plus d'ampleur à cette victoire en inscrivant les troisième et quatrième buts respectivement à la 73e et 88e minutes.

Les Diables noirs sont désormais devancés au classement d'une unité par l'AS Vegas tenue en échec 2-2 par l'Interclub. Miekozi Efouté de l'Interclub a marqué contre son camp à la 14e minute. Mberi Mayombo a remis les deux équipes à égalité à la 34e minute avant que l'Inter ne repasse devant grâce à une réalisation d'Eric Tseké à la 51e minute. Risto Mongo a égalisé à la 67e minute.

La Jeunesse sportive de Talangaï (JST) est revenue à la hauteur de l'AS Vegas (7 points) en dominant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) 4-3 au terme d'une rencontre spectaculaire. Béni Etoumou a ouvert le score à la 7e minute. Jeanphy Ekobo l'a imité à la 23e minute. Puis Martinho Lessia a fait le break à la 35e minute. Mais Alex Okyé redonne de l'espoir aux Aiglons grâce à un but contre son camp à la 42e minute. Ntsomou inscrit le 4e but de la JST à la 58e minute. Le Cara par l'entremise de Dayane Kinkounda (60e ) et Pépin Boukaka (68e minutes) a eu des ressources pour éviter une défaite humiliante.

L'AS Otohô a pris le meilleur sur l'As BNG 3-1. Orphy Ondzimi a donné l'avantage à l'AS Otohô à la 52e minute avant d'être imité par Yong Okana à la 59e minute. Rabby Nzobadila a réduit le score à la 61e minute avant que Joseph Ngoyi ne scelle le sort de la rencontre à la 67e minute.

L'AS Otohô compte six points tout comme l'AS JUK qui a eu raison de l'Etoile du Congo sur ce score identique. Angelo Diabakaka a ouvert le score à la 21e minute avant que Grâce Mvouti ne signe un doublé respectivement à la 35e et 50e minutes. L'Etoile du Congo a réduit le score à la 84e minute par Vaniche Ditonn.

La 4e journée se disputera ce week-end. Au programme : JSt-Interclub et Etoile du Congo-Diables noirs, le 27 avril. Le 28 avril, le FC Kondzo joue contre l'As Otohô. L'AS BNG affronte le Cara puis l'AS JUK-AS Vegas.