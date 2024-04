Congo-Brazzaville: Solidarité - L'Assab facilite la mobilité des personnes du 3e âge

L'Association Saint-François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville (Assab) a remis, le 24 avril, des fauteuils roulants et des déambulateurs à l'auspice des vieillards Paul-Kamba de Poto-Poto, à la maison Les petites soeurs des pauvres de la cathédrale Sacré-Coeur et à la maison des Missionnaires de la charité Soeurs de mère Térésa à Bifouiti pour favoriser la mobilité des personnes âgées.

La délégation conduite par le président de l'Assab-France, le Dr Eymard Galouon Eta, a marqué son retour sur le terrain en redonnant du sourire aux pensionnaires de ces trois centres d'accueils situés dans les arrondissements 3 Poto-Poto et 1 Makélékélé. Un geste philanthropique qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. « Nous allons beaucoup les remercier, même dans nos prières pour que Dieu puisse leur ouvrir toutes les portes qui sont fermées par la pensée de vos coeurs », a déclaré Simon Mayala, pensionnaire de l'auspice des vieillards Paul-Kamba.

Après avoir posé son acte de solidarité à la maison des Missionnaires de la charité Soeurs de mère Térésa à Bifouiti, le Dr Eymard Galouon Eta a invité les autres associations à venir en aide aux personnes du 3e âge. « J'avoue que j'ai été particulièrement touché parce qu'il y a un manque de matériel, notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs et bien d'autres. C'est le centre le plus démuni, comme notre association vient de faire, d'autres ONG de bon coeur peuvent aussi venir poser le même geste. Ces personnes ont vraiment besoin de nous, besoin de notre soutien », a rappelé le docteur en économie à l'académie de Caen en France, annonçant le lancement sous peu de la campagne de distribution gratuite des lunettes aux personnes malades à Brazzaville.

Créée il y a deux décennies, l'Assab est une organisation à but non lucratif intervenant en République du Congo dans les domaines de l'éducation et de la santé. A son actif, elle a distribué des fournitures scolaires dans près de dix-sept établissements de Brazzaville et Pointe-Noire, offert des cartons de livres de mathématiques, de français..., des jeux éducatifs et des ordinateurs à l'école primaire Joseph-Nzoutani, dans le département du Pool. En août 2022, l'association a offert gratuitement des lunettes à près de mille personnes souffrant de la maladie des yeux, au Centre de santé intégré de Ngamakosso, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, avant de poser le même acte en juin 2023 à Kintelé.