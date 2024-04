Afrique: Justice - Vers une coopération plus renforcée entre les pays africains

Les ministres des pays africains de l'Atlantique chargés de la Justice ont pris part, du 22 au 23 avril, à Rabat au Maroc, au premier forum de coopération Sud-Sud dans le domaine de la justice. Le Congo y était représenté par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga.

Intervenant à la tribune de ces assises, le ministre congolais chargé de la Justice a exprimé la disponibilité de son pays à oeuvrer pour une coopération entre les nations africaines dans le domaine de la justice. « Nous avons posé les jalons d'une coopération judiciaire qui se renforcera entre les nations africaines de l'Atlantique. Nous sommes les pionniers d'une ère nouvelle où la coopération dans le domaine de la justice sera une réalité tangible », a-t-il indiqué avant de remercier toutes les parties prenantes à ce processus.

Ce forum, a-t-il poursuivi, est un symbole d'une volonté partagée de renforcer la place de la justice pour le développement des Etats. « Ce forum constitue une opportunité pour nos Etats respectifs car il nous donne l'occasion d'aborder des questions importantes qui touchent à l'intégrité et à la prospérité de nos sociétés ».

Par ailleurs, les ministres chargés de la Justice des Etats africains de l'Atlantique se sont engagés à mettre en oeuvre cette coopération à travers plusieurs axes dont la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et le renforcement de la culture des droits de l'homme. Il faut ajouter à ces engagements également la lutte contre la piraterie maritime, le développement durable et la protection de l'environnement, le renforcement des mécanismes de la coopération internationale, ainsi que l'attractivité de l'investissement et la protection de l'économie.

%

En outre, les ministres africains chargés de la Justice ont appelé au renforcement de la coopération dans le domaine de la justice avec les pays riverains de l'atlantique, notamment les Etats d'Amérique latine pour qu'il soit assuré la durabilité et la parfaite mise en oeuvre des axes stratégiques de ces engagements. Rappelons que le processus atlantique a été lancé en juin 2022 par le roi du Maroc, Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une initiative régionale dont le but est de permettre aux Etats d'avoir une vision commune de coopération régionale et de répondre aux défis qui s'imposent aux Etats.