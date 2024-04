Congo-Brazzaville: Développement local - Les mutations économiques se précisent dans le district de Mbama

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, en sa qualité de députée, a édifié, du 19 au 21 avril à Mbama, les communautés sur son engagement lié aux évolutions économiques, sociales et sanitaires de ladite circonscription électorale.

Durant son séjour de travail, l'élue de Mbama a expliqué aux femmes veuves et aux jeunes entrepreneurs les possibilités de créer un environnement participatif qui renforce les capacités des communautés pour la mise en place d'interventions socialement inclusives et pourvoyeuses d'emplois.

Face aux tenanciers des coopératives, la ministre a évoqué la nécessité de former et recycler les agriculteurs. Dans les vingt-sept villages et deux quartiers de Mbama, l'apport financier aux activités agropastorales se basera sur les initiatives locales déjà amorcées par les groupes de jeunes, veuves et orphelins.

Actuellement, les groupements agropastoraux ont enclenché des procédures visant leur reconnaissance officielle à l'Etat et l'ouverture des comptes bancaires. « Au Congo, le président prône la paix, nous devons profiter de cette paix pour se développer. L'argent que vous allez avoir vous aidera à financer la scolarisation de vos enfants, à se faire soigner dignement et à s'autoprendre en charge », a commenté la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Développer rime avec proprété

Profitant de son séjour, la ministre de l'Environnement, assistée de la députée junior, Lucie Georcia Ibara Obeny, et des femmes de la localité, a organisé une séance d'assainissement du Centre de santé intégré (CSI) de Mbama. Durant trois heures, elles ont désherbé et ramassé les feuilles aux alentours du CSI. « Il faut purifier l'environnement pour que les gens vivent dans un cadre décent. Voilà la signification profonde de l'événement de ce jour. La ministre souhaite qu'il y ait aussi une journée de salubrité de mamans. Il y a déjà une note circulaire. Ce voeu de la ministre ne vient qu'en appui à cette note circulaire qui impose les opérations de salubrité tous les premiers samedis de mois. A Mbama, la terre est très fertile et puis la saison est également propice à la pousse des herbes sauvages, notamment les chindons, qui sont très difficiles à combattre. Donc ce qu'elle apporte comme ajout ne fait que conforter notre action », a apprécié Jean Édouard Massamba, sous-préfet de Mbama.

La députée junior de Mbama n'est pas restée indifférente à cette initiative d'assainissement car, en sa qualité d'élue, elle doit amener les enfants à formuler et à exprimer librement leurs préoccupations, à les faire connaître aux adultes. « J'apprécie énormément cette initiative de la ministre qui, conformément à la vision du gouvernement, montre là le chemin à suivre à la jeunesse. Comme vous le savez, la proprété chasse la maladie, dit un adage populaire », a commenté Lucie Georcia Ibara Obeny.

Un plan de développement local

La ministre de l'Environnement s'est réjouie de la cartographie du plan de développement local de Mbama qui présente plusieurs atouts économiques, socio-culturels et autres. Avec une démographie dense, l'érection de Mbama en communauté urbaine est l'ambition des cadres originaires de la contrée et ceux de la diaspora.

Selon ce plan, parmi les infrastructures à ériger à Mbama, on compte un collège technique agricole, un lycée d'enseignement général pour éviter l'exode des élèves vers les grands centres urbains. Ce plan de développement local de Mbama oriente également sur les zones d'implantation de grandes infrastructures, précisement la zone agricole protégée et l'héliport. « Dans le cadre d'un développement durable et intégré, les infrastructures seront construites dans la vision de prévoir les cinquante prochaines années. Un champ de panneau solaire est prévu pour rendre Mbama résiliente à l'image des villes résilientes. Il y aura aussi un parc aquico-piscicole... », a précisé la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Des experts en électricité ont fait le déplacement dans la localité afin de faire les études d'évaluations des besoins en énergie et proposer un cahier des charges à la population et à la ministre de l'Environnement. Le Centre de santé intégré de Mbama bénéficiera bientôt d'un champ de panneaux solaires pour son électrification. L'énergie au niveau de ce centre facilitera l'administration des soins sanitaires aux malades, de jour comme de nuit, car Mbama centre compte plus de 1400 habitants, excepté la population des vingt-sept villages qui l'entourent.

Une chapelle catholique moderne

Les travaux de construction de la paroisse Saint- Martin de Mbama, dont l'inauguration sera faite par l'archevêque de Brazzaville, sont avancés. L'ouvrage recoit actuellement sa première couche de peinture. La grotte mariale est en construction. A l'image des autres paroisses catholiques, un jardin moderne y sera implanté. « C'est avec un grand plaisir que nous venons de visiter cette oeuvre que la ministre est en train de construire pour les adeptes de l'Eglise catholique. On ne peut que la remercier très sincèrement. Aujourd'hui, nous avons réellement besoin de la gestion de nos âmes. Et, cela ne peut se faire qu'à l'église », a indiqué Baron Frédéric Bouzock, préfet de la Cuvette Ouest.

Très ému, le curé de la paroisse de Mbama, l'abbé Herdy Ntah, s'est exprimé en ces termes : « ...j'ai vu commencer ce chantier. Et aujourd'hui, les travaux sont presque à la fin. C'est une oeuvre merveilleuse que la ministre vient de nous offrir. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu pour ce don ». Selon une source locale, la communauté catholique de Mbama a été reconnue officiellement en 1966 par le père Jean-Jean.