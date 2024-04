Congo-Kinshasa: Les conseillers communaux outillés sur la promotion du leadership féminin

L'atelier organisé par l'ASBL Femmes d'exception du Congo (FDEC), en partenariat avec l'Onufemmes et la Dynamique nationale des femmes candidates (Dynafec), a visé la création d'une solidarité entre conseillers communaux élus à l'issue des derniers scrutins pour la promotion du leadership féminin.

Soixante-six conseillers communaux élus des communes de Makala, Ndjili, Ngiri-Ngiri, Lingwala, Mont-Ngafula et Nsele ont participé, les 24 et 25 avril, à un atelier visant à créer une solidarité pour la promotion du leadership féminin. Cette activité organisée par FDEC, en partenariat avec Onufemmes et Dynafec, au siège de cette dernière, dans la commune de Kintambo, a permis à ces élus à la base d'acquérir des connaissances leur permettant de remplir convenablement la mission leur confiée par leurs électeurs, la population.

"Depuis qu'on a été élu, c'est la première fois que nous assistons à un atelier qui parle de notre mission et nous donne des éléments de connaissance pour mieux la remplir", a expliqué la présidente de la commission communale de Ngiri-Ngiri, Sylvie Mazona Nlandu. Et à la présidente de la commission Environnement et Développement de FDEC, le Dr Isabelle Lumbwe d'expliquer: "Nous avons décidé de les accompagner, en relevant clairement à leur intention leur rôle et ce que leurs électeurs attendent d'eux". Pour des raisons pratiques, le groupe a été scindé en deux.

Le b.a.-ba du mandat de conseiller municipal

Dans cet exercice, FDEC et ses partenaires ont conçu des programmes basés sur les realités du travail de ces conseillers communaux. Parlant aux participants, la présidente de cette ASBL, Lydie Omanga, et sa vice-présidente et coordinatrice de la Dynafec, Carine Kanku, leur ont rappelé les attentes de la population. " Vous devez prêcher par la différence en vue de faire émerger un autre leadership. Il faut vous ériger en modèle", ont-elles recommandé. "Ce que l'on veut, ont-elles expliqué, c'est de prendre du temps avec vous pour vous sensibiliser au niveau de la base pour être des maillons positifs de la chaîne". Et à Carine Kanku de noter: "Ce que vous allez faire dans vos communes déterminera la suite dans ces différentes entités".

Dans la première présentation, la responsable de la commission Politique et juridique à FDEC, Me Belinda Luntadila Nzuzi, a rappelé aux participants les différents instruments juridiques internationaux et nationaux de promotion des droits de la femme. Cette juriste a évoqué tous les textes qui, sur les plans international, continental et national, sont contre la discrimination à l'égard de la femme. A la suite de la première intervenante, Pacifique Nkunzi, expert en genre et elections chez Onufemmes, a planché sur les mécanismes de renforcement du leadership feminin au niveau de la base. A l'en croire, cet intérêt au leadership des femmes est motivé par trois problèmes dont les inégalités constatées, les violences à l'égard des femmes lors du processus électoral et politique ainsi que les stéréotypes ou les préjugés dont les femmes sont victimes.

Me Belinda Luntadila est revenue pour parler de la masculinité positive. Elle a insisté sur l'engagement des hommes et des garçons pour la sensibilité au genre. "Choisissons de bonnes autorités, qui prônent la masculinité positive, pour qu'on ne se plaigne plus de ce dont on se plaint aujourd'hui", a-t-elle conseillé. Pour renforcer cette conception, Mme Georgette Biebie a rappelé aux conseillers municipaux en atelier que la masculinité positive n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Elle est, a-t-elle fait savoir, des voies et moyens pour réduire les inégalités à l'égard des femmes.

"La masculinité positive doit être portée par des hommes pour expliquer à d'autres que c'est une question de justice et d'équité pour développer la société ", a-t-elle affirmé, interpellant tous ces hommes élus conseillers municipaux. Le Dr Isabelle Lumbwe a, quant à elle, insisté sur le rôle du conseiller municipal dans l'assainissement. Elle a relevé la responsabilité de ces élus à la base dans l'assainissement du milieu, en les appelant à se battre pour le changement des mentalités.

Après les échanges qui ont suivi les différents exposés, les participants, par la présidente du bureau d'âge du Conseil communal de Kimbanseke, Charlotte Ntumba, et Antoinette Lokola, élue de Makala, ont remercié les organisateurs pour leur avoir fait bénéficier de cette mise à niveau. "C'est la toute première fois depuis notre élection d'avoir ces matières nécessaires pour l'accomplissement de notre mission.

Nous avons maintenant la même compréhension de notre tâche", ont-elles admis. Elles en appellent, par ailleurs, à l'accompagnement des autres, en organisant ces genres de formation pour tous les conseillers communaux à travers le pays. A la fin de l'atelier, des brevets de participation leur ont été remis et le rendez-vous pour l'accomplissement et l'entrée en profondeur de toutes ces matières a été pris entre l'ASBL FDEC et les participants.