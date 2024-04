Congo-Brazzaville: Cybercriminalité - La protection des enfants sur le web au coeur d'un symposium

Dans le cadre des assises de la 8e édition du Salon international Osiane, l'association Enf'neuriat "Mwana Entrepreneur"a organisé, le 24 avril, la deuxième édition du symposium sur la protection des enfants. Ce grand moment de rencontre et de partage avec les élèves, qui a connu la participation de l'Unicef Congo, s'est déroulé sur le thème « La protection des enfants sur le web ».

Ce symposium a permis aux élèves, parents d'élèves et autorités de présenter les problèmes que rencontrent souvent les adolescents sur internet.

La présidente de l'association Enf'neuriat Mwana Entrepreneur, Rose Marie Ovaga, a expliqué qu'avec l'évolution constante du numérique qui favorise l'amélioration des conditions de vie de toutes les couches sociales, le monde devient un village planétaire. La plus grosse erreur serait d'envisager de mettre les enfants en marge de celle-ci et de ne pas créer un environnement qui encourage l'utilisation responsable de ces outils par les enfants, en raison des dangers auxquels ceux-ci peuvent être exposés, notamment sur les réseaux sociaux ou les sites internet.

« Conscient de l'importance du numérique et des dangers de l'utilisation abusive d'internet par les enfants, l'ONG Pratic en partenariat avec l'association Enf'neuriat « Mwana Entrepreneur » a organisé au cours de la 8e édition du salon international Osiane le symposium sur la protection des enfants en ligne. Cette deuxième édition de la conférence a pour objectif de sensibiliser les élèves et les acteurs de l'enseignement à l'internet responsable, plus précisément aux défis et enjeux sur le système éducatif africain », a-t-elle exliqué.

%

Le représentant adjoint de L'Unicef au Congo, George Gonzales, a, pour sa part, noté que les violences en ligne sont de plus en plus constatées et il est nécessaire d'unir les efforts afin d'éradiquer ce phénomène. « L'Unicef souhaite toucher au moins cinquante mille élèves en leur fournissant des compétences numériques fondamentales et en leur offrant un accès aux ressources éducatives via la plateforme Learning. L'Unicef se met dans la perspective de pouvoir soutenir l'ensemble des écoles. Afin de maximiser l'impact du numérique, il est nécessaire de mettre en place une stratégie nationale globale couvrant l'infrastructure technologie, la formation des enseignants, le développement des contenus éducatifs adaptés et la sensibilisation des parties prenantes », a indiqué George Gonzales.

Un panel sur la protection des enfants en ligne, enjeux et défis de l'Internet a permis aux acteurs du système scolaire et de la société civile d'édifier les élèves sur les dangers et les conséquences du mauvais usage des réseaux sociaux.

Les élèves ont, à leur tour, fait des recommandations, notamment la réglementation de certains outils numériques comme les ordinateurs, la télévision, la tablette, le téléphone...