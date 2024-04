Congo-Brazzaville: Forces de police - De nouveaux galons pour des officiers supérieurs, subalternes et sous-officiers

Le général de première division, Jean Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police de Pointe-Noire et du Kouilou, a présidé le 23 avril la cérémonie de port d'insignes de grade des officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers promus au titre du deuxième trimestre de l'année en cours.

C'est dans une atmosphère empreinte d'intenses émotions et de soulagement que ces hommes en uniforme ont reçu leurs galons. L'événement a rassemblé plusieurs autorités policières, civiles ainsi qu'une foule de curieux venus comme à l'accoutumée admirer le spectacle habituel qui caractérise le cérémonial de port de galons. Ils étaient au total 79 agents dont 3 officiers supérieurs, 14 officiers subalternes et 62 sous-officiers promus au titre du deuxième trimestre.

Le général de première division, Jean Pierre Okiba, a invité les nouveaux promus à faire preuve de professionnalisme et de patriotisme dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de l'accomplissement de leurs missions. « Je réitère mes félicitations à l'endroit des promus, en rappelant que l'élévation au grade supérieur implique le redoublement d'effort, en vue d'assumer pleinement les responsabilités que confère ce nouveau statut, que cette élévation puisse renforcer votre loyauté, votre attachement, vos idéaux aux idéaux de la République, votre dévouement envers la hiérarchie, et surtout votre engagement à toujours mieux faire pour le bénéfice de la population », a-t-il dit. Et de poursuivre : « Le succès ne peut s'obtenir que par la discipline, la cohésion à travers un comportement digne et républicain. Luttons donc contre les antivaleurs et améliorons au quotidien nos prestations à l'égard de la population.»

Notons qu'en des mots fermes et rigoureux, le commandant territorial des forces de police de Pointe-Noire et du Kouilou a attiré l'attention des policiers mal intentionnés, toujours enclins aux dérapages, de s'abstenir d'entreprendre tout acte de nature à décrédibiliser la police. La réponse du commandement sur la question sera sans appel. Pour marquer la fin des festivités, un défilé a été organisé au grand bonheur des curieux.