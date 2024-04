Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat - LeRisien Society partage son expérience avec les étudiants de l'Unikin

L'exercice a permis au président directeur général de cette entreprise, le Dr Richard Sita Tamusasa, de parler à ces apprenants de son expérience de près de dix ans d'activités dans l'entrepreneuriat.

Une trentaine d'étudiants du département des sciences politiques et administratives, filière sciences administratives et management, de l'Université de Kinshasa (Unikin), ont assisté, le 24 avril, à la Maison des entrepreneurs congolais, dans la commune de Limete, à un atelier sur l'entrepreneuriat. C'était dans le cadre du cours entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises dispensé par le Pr Bruno Mukendi. Le principal orateur de cette journée organisée par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais (Anadec) a été le président directeur général de LeRisien Society, propriétaire de la gamme Ngola, le Dr Richard Sita Tamusasa.

Devant ces étudiants, ce dermatologue de formation et entrepreneur a étalé son expérience de près de dix ans dans l'entrepreneuriat ainsi que les prouesses réalisées par cette société qui a su imposer sa marque dans le cosmétique, ce domaine où les Indopakistanais règnent en maître. Cet exposé a donné lieu à des questions et réponses qui ont révélé l'intérêt et la curiosité de ces étudiants pour ce domaine précis qu'est l'entrepreneuriat.

Pour encourager ces jeunes à se lancer dans la création de leurs propres entreprises, le Dr Richard Sita leur a conseillé d'oser et de savoir persévérer. "Il faut vous lancer et savoir résister aux différentes pesanteurs", a-t-il dit. Richard Sita a également relevé certains facteurs qui constituent des blocages à l'éclosion de l'entrepreneuriat dont notamment les taxes multiples et excessives ainsi que d'autres tracasseries administratives ajoutées à la lenteur de l'administration dans la délivrance des documents.

Satisfaits de cet exercice, le Pr Bruno Mukendi et ses étudiants ont pris rendez-vous avec le responsable de LeRisien Society pour une visite guidée dans l'usine et les bureaux et les différentes succursales de cette entreprise. Il est rappelé que LeRisien Society est responsable de la marque Ngola dans laquelle il y a le savon, la poudre, la crème pour le corps, l'huile et la pommade pour cheveux, etc.