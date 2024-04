Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Près de Bukavu, une cérémonie pour la fermeture d'une importante base de la MONUSCO

Dans l'est de la RDC, ce 25 avril 2024, la cheffe de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) - structure qui poursuit son retrait progressif du pays - et les autorités locales ont assisté à une cérémonie pour la fermeture d'une base de la Monusco située près de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu en proie aux groupes armés. Base d'un important contingent pakistanais de casques bleus. Reportage.

En République démocratique du Congo (RDC), la Mission de maintien de la paix de l'ONU (Monusco) poursuit son retrait progressif dans la province du Sud-Kivu : 2 000 casques bleus doivent quitter cette province de l'Est du pays d'ici le 30 juin.

Après la fermeture des bases de la Monusco à Kamanyola, Amsar, et Bunyakiri, le 25 avril 2024, celle-ci a procédé à la fermeture d'une importante base du contingent pakistanais situé depuis 21 ans, à quelques mètres de l'aéroport de Kavumu, près de Bukavu.

Lorsqu'elle s'est adressée à la centaine des casques bleus présents à la cérémonie, la cheffe de la Monusco, Bintou Keita, a reconnu l'importance du contingent pakistanais au Sud-Kivu : « Plus de 4 000 opérations ont été menées au Sud-Kivu par le contingent pakistanais pour sécuriser la population. Le contingent a contribué efficacement pour dissuader et combattre les activités des groupes armés dans leur zone d'opération, et assurer la sécurité des populations locales. »

%

Bintou Keita ajoute qu'environ 50 000 déplacés, regroupés dans 12 sites, ont trouvé refuge près de différentes bases de la Monusco, notamment à Mikenge.

Hommages aux 31 soldats pakistanais morts en mission

En présence du Général Yav Avul Robert, commandant des Forces armées de la RDC (FARDC) au Sud-Kivu, le ministre provincial des Infrastructures, Gaston Cissa wa Numbe a expliqué que les bâtiments laissés vacants par les contingents de la Monusco seront mis à la disposition de l'armée congolaise. Il a par ailleurs formulé une requête auprès des Pakistanais : « Nous espérons que vous continuerez à plaider, de plaider la cause de la RDC, au sein des concerts des nations, et qu'un jour, on arrive à identifier, et à sanctionner conséquemment toutes les autres forces, visibles, et invisibles qui participent sans relâche aux côtés des Rwandais du M23 à la déstabilisation, à la destruction et au pillage des ressources de notre pays. »

Au cours de la cérémonie, des hommages ont été rendus aux 31 soldats pakistanais qui ont perdu la vie durant leur mission en RDC.