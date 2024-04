Afrique: Du sucre dans les aliments pour bébés - Pourquoi Nestlé doit rendre des comptes sur le continent

analyse

Le groupe Nestlé a été critiqué pour avoir ajouté du sucre et du miel au lait infantile et aux produits céréaliers vendus dans de nombreux pays pauvres. Le géant suisse de l'alimentation contrôle 20 % du marché des aliments pour bébés, évalué à près de 70 milliards de dollars.

Nadine Dreyer a demandé à Susan Goldstein, universitaire spécialiste de la santé publique, pourquoi l'excès de sucre est particulièrement mauvais pour les bébés et pourquoi elle pense que les multinationales ciblent les pays à faible revenu avec des produits plus sucrés sans être inquiétées.

Pourquoi Nestlé a-t-elle été critiquée ?

Public Eye, une organisation d'investigation suisse, a envoyé des échantillons de produits alimentaires pour bébés Nestlé vendus en Asie, en Afrique et en Amérique latine à un laboratoire belge pour qu'il les teste. Le laboratoire a constaté dans de nombreux cas que le même lait maternisé sans sucre ajouté vendu en Suisse, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni contenait des niveaux malsains dans des pays tels que les Philippines, l'Afrique du Sud et la Thaïlande.

Comme l'a révélé l'enquête de Public Eye, les céréales de Nestlé aromatisées aux biscuits pour les bébés âgés de six mois et plus en sont un exemple : au Sénégal et en Afrique du Sud, elles contiennent 6 g de sucre ajouté. En Suisse, où Nestlé est basé, le même produit n'en contient pas.

En Afrique du Sud, Nestlé fait la promotion de sa céréale de blé Cerelac comme source de 12 vitamines et minéraux essentiels sous le thème "little bodies need big support" (Les petits corps ont besoin d'un grand soutien). Pourtant, tous les produits Cerelac vendus dans ce pays contiennent des niveaux élevés de sucre ajouté.

L'obésité est un problème croissant dans les pays à revenu faible et intermédiaire. En Afrique, le nombre d'enfants de moins de cinq ans en surpoids a augmenté de près de 23 % depuis 2000.

L'Organisation mondiale de la santé a appelé à une interdiction du sucre ajouté dans les produits destinés aux bébés et aux jeunes enfants de moins de trois ans.

Pourquoi le sucre ajouté est-il particulièrement mauvais pour la santé des bébés ?

L'ajout de sucre rend les aliments délicieux et, selon certains, addictifs. Il en va de même pour l'ajout de sel et de matières grasses dans les produits.

Les enfants ne devraient pas consommer de sucre ajouté avant l'âge de deux ans. Des études montrent que l'ajout de sucre à tout aliment destiné aux bébés ou aux jeunes enfants les prédispose à avoir un penchant pour le sucré. Ils commencent à préférer les choses sucrées, ce qui est préjudiciable à leur alimentation tout au long de leur vie.

Le sucre superflu contribue à l'obésité, qui a des effets majeurs sur la santé tels que le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires, le cancer et les problèmes d'articulation, entre autres.

Le taux d'enfants en surpoids en Afrique du Sud est de 13 %, soit le double de la moyenne mondiale de 6,1 %.

Ces excès de sucre, de graisse et de sel sont nocifs pour notre santé tout au long de notre vie, mais surtout pour les bébés qui sont encore en train de construire leur corps.

À ce stade, les enfants mangent des quantités relativement faibles de nourriture. Pour garantir une alimentation saine, les aliments qu'ils consomment doivent être riches en nutriments.

Comment les multinationales influencent-elles les politiques de santé ?

Les entreprises influencent généralement la santé publique par le biais du lobbying et des dons aux partis politiques. Cela incite les politiciens et les partis politiques à aligner leurs décisions sur les agendas commerciaux.

Les pays à revenu faible ou intermédiaire doivent souvent faire des compromis entre la croissance économique potentielle découlant d'une base commerciale en expansion et les dommages potentiels causés par les mêmes forces commerciales.

Des recherches sur la manière dont les entreprises alimentaires sud-africaines, en particulier les grandes transnationales, s'y prennent pour façonner la politique de santé publique en leur faveur ont identifié 107 des exemples de exemples de pratique de l'industrie alimentaire destinées à influencer la politique de santé publique.

Dans de nombreux cas, les entreprises promettent un soutien financier dans des domaines tels que le financement de la recherche. En 2023, un centre de recherche sud-africain sur la sécurité alimentaire rattaché à une université a signé un protocole d'accord avec Nestlé, indiquant leur intention de "forger un partenariat transformateur" pour façonner "l'avenir de la recherche et de l'éducation en matière d'alimentation et de nutrition" et transformer "les systèmes alimentaires de l'Afrique".

Que se passe-t-il dans les pays à revenu élevé ?

La plupart des pays à revenu élevé disposent de directives claires concernant les aliments pour bébés. La directive européenne sur les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge en est un exemple.

Un autre exemple est la politique nutritionnelle de la Suisse, qui définit des lignes directrices claires en matière d'alimentation saine et de publicité destinée aux enfants.

Le système alimentaire mondial fait l'objet d'un examen minutieux, non seulement pour des raisons de santé, mais aussi en ce qui concerne le traitement humain des animaux, les aliments génétiquement modifiés et la justice sociale et environnementale.

Que devraient faire les gouvernements des pays en développement ?

L'Afrique du Sud a déjà fixé des limites à la teneur en sel, mais il faut limiter les sucres et les huiles ajoutés.

Taxer les aliments pour bébés comme nous le faisons pour les boissons sucrées est un autre moyen de décourager ces ajouts nocifs.

Nous devons nous assurer que les consommateurs sont conscients de ce que contiennent leurs aliments en apposant de grandes étiquettes d'avertissement bien visibles sur les emballages. Prenons l'exemple du yaourt : de nombreuses personnes pensent qu'il est bon pour la santé, mais de nombreuses marques contiennent beaucoup de sucre ajouté.

Les consommateurs devraient réclamer les étiquettes apposées sur le devant des emballages que le ministère de la Santé a proposées afin que les parents puissent facilement identifier les aliments malsains.

Susan Goldstein, Associate Professor in the SAMRC Centre for Health Economics and Decision Science - PRICELESS SA (Priority Cost Effective Lessons in Systems Strengthening South Africa), University of the Witwatersrand