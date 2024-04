Afrique: Deux nouveaux vaccins contre le paludisme en cours de déploiement - Comment ils fonctionnent et ce qu'ils promettent

analyse

Les cas de paludisme sont en augmentation. On dénombre 249 millions de cas de cette maladie parasitaire en 2022, soit cinq millions de plus qu'en 2021. L'Afrique est la région la plus touchée par le paludisme, avec 94 % des cas et 95 % des décès dans le monde.

Cette année, deux vaccins révolutionnaires contre le paludisme sont déployés sur le continent. Nadine Dreyer a demandé à Jaishree Raman si 2024 sera l'année où le continent fera un grand pas en avant pour vaincre la maladie.

Le vaccin antipaludique RTS,S

Le vaccin RTS,S a été le premier à cibler un parasite. Il a été mis au point par le Walter Reed Army Research Institute après 30 ans d'intenses recherches et a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé en 2021.

Qu'est-ce que ce vaccin a de particulier ?

Le vaccin tant attendu a été décrit comme une avancée pour la science, la santé des enfants et la lutte contre le paludisme. Il est destiné aux enfants de moins de 5 ans, qui représentent environ 80 % des décès dus au paludisme en Afrique.

Un essai mumtinational impliquant le Ghana, le Malawi et le Kenya a confirmé l'innocuité du vaccin, avec des effets secondaires limités, un niveau élevé d'acceptabilité parmi les communautés concernées et la faisabilité d'un régime vaccinal à quatre doses dans un cadre de soins de santé rural en Afrique.

%

Parmi les enfants âgés de 5 à 17 mois ayant reçu 4 doses de RTS,S, le vaccin a empêché environ 30 % d'entre eux de développer un paludisme grave.

Bien qu'un taux de prévention de 30 % puisse sembler faible, une étude récente publiée dans The Lancet Infectious Diseases en août 2023 a montré que l'administration de RTS,S aux jeunes enfants en même temps que d'autres traitements antipaludiques avant la saison des pluies réduisait le paludisme de près de deux tiers.

Où en est le déploiement ?

Depuis 2019, plus de 2 millions d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont été vaccinés avec le vaccin RTS,S contre le paludisme.

Le premier programme mondial de vaccination systématique utilisant le RTS,S a débuté au Cameroun en janvier 2024. Le pays offre le vaccin gratuitement à tous les nourrissons jusqu'à l'âge de six mois. Cette initiative a été décrite comme un chapitre transformateur dans l'histoire de la santé publique en Afrique.

Environ 18 millions de doses du vaccin ont été allouées à 12 pays africains. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Ghana, du Kenya, du Liberia, du Malawi, du Niger, de la Sierra Leone et de l'Ouganda.

Quels sont les obstacles ?

Depuis que l'OMS a approuvé et préqualifié le vaccin, la demande est sans précédent. Le fabricant, GlaxoSmithKline, n'est pas en mesure de produire suffisamment de doses.

Le vaccin et l'adjuvant AS01, un composé chimique utilisé pour stimuler les réponses immunitaires, ont des processus de synthèse complexes. C'est ce qui limite la production de vaccins prévue pour les deux prochaines années à 18 millions de doses.

Ce chiffre est nettement inférieur aux 60 millions de doses déjà précommandées par de nombreux pays où le paludisme est endémique.

R21/Matrix M

Après des décennies de recherche sur les vaccins, un deuxième vaccin contre le paludisme a été approuvé deux ans seulement après le vaccin RTS,S. Le R21/Matrix est un vaccin RTS,S de deuxième génération. Il a été développé par l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford et approuvé par l'OMS en octobre 2023.

Qu'est-ce qu'il a de particulier ?

Le vaccin R21 est une amélioration significative du vaccin RTS,S, avec une efficacité de 75 % sur un an.

Le processus de production est beaucoup moins compliqué, ce qui signifie qu'il peut être fabriqué en grandes quantités. Le plus grand fabricant de vaccins au monde, le Serum Institute of India, a déjà établi une capacité de production de 100 millions de doses par an. C'est une excellente nouvelle pour les 40 millions d'enfants qui naissent chaque année dans les régions d'Afrique touchées par le paludisme.

Le vaccin R21/Matrix M est très rentable et devrait être vendu entre 2 et 4 dollars la dose, soit un prix comparable à celui d'autres vaccins pour enfants utilisés en Afrique.

Quel est l'état d'avancement du déploiement du vaccin R21 ?

Les données d'un essai clinique réalisé en 2020 auprès de 450 enfants burkinabés âgés de 5 à 36 mois ont confirmé l'innocuité du vaccin et la protection contre les maladies graves, avec une efficacité de 77 % après 12 mois.

Ces résultats très encourageants ont incité plusieurs pays africains où le paludisme est endémique, dont le Ghana et le Nigeria, à approuver l'utilisation du vaccin R21/Matrix M bien avant l'Organisation mondiale de la santé.

L'Université d'Oxford a pris les devants en signant un accord de fabrication avec le Serum Institute of India, alors même que l'OMS n'avait pas encore donné son approbation et sa préqualification.

Cette approche avant-gardiste a permis de garantir que les premiers lots du vaccin R21 seront disponibles au cours du second semestre de cette année.

Le Serum Institute s'est engagé à produire deux fois plus de doses en 2025, ce qui permettra de réduire la demande de vaccins RTS,S et de protéger contre le paludisme les jeunes enfants africains vulnérables vivant dans des régions où la charge de morbidité est élevée.

Quels sont les obstacles ?

Sans l'approbation et la préqualification de l'OMS, plusieurs organisations internationales, dont l'Unicef et Gavi, l'Alliance du vaccin, n'ont pas été en mesure de financer l'achat ou la production du vaccin.

L'OMS a finalement approuvé et préqualifié R21/Matrix M pour une utilisation au dernier trimestre 2023.

Ce vaccin devrait être déployé dans plusieurs pays africains à partir de mai 2024.

Pas de solution miracle

Si la lutte contre le paludisme a été considérablement renforcée par la disponibilité de ces vaccins, ceux-ci ne sont pas la solution miracle qui nous permettra de libérer l'Afrique du paludisme.

Ils constituent néanmoins apport de taille dans la lutte pour l'élimination du paludisme et devraient idéalement être utilisés avec d'autres stratégies de contrôle telles que les moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée, le diagnostic rapide et le traitement avec un antipaludéen efficace.

Cette année, de nombreux jeunes enfants africains vulnérables auront accès non pas à un, mais à deux vaccins antipaludiques.

Jaishree Raman, Principal Medical Scientist and Head of Laboratory for Antimalarial Resistance Monitoring and Malaria Operational Research, National Institute for Communicable Diseases