Ile Maurice: Entre totale satisfaction et récriminations... sur fond de drogue

Pour prendre le pouls de la circonscription, valeur du jour, «l'express» a procédé à un micro-trottoir. Pendant que certains habitants saluent le bon travail de leurs députés, d'autres en revanche n'hésitent pas à les dénoncer.

Mohit Gowree, 69 ans de Plaine-Magnien

Ce retraité estime que si la population veut entrer dans l'histoire, il faut briser le système de dynastie. «Il y a sept familles qui cherchent toujours à diriger Maurice, mais combien de temps cela va-t-il durer encore ? Les politiciens devraient avoir seulement deux mandats. Moi, je voudrais qu'un jour mon enfant soit fier que nous ayons réussi à briser ce système de dynastie.» Pour revenir à la circonscription, il explique qu'il n'y a pas eu d'amélioration et que la drogue est devenue le loisir principal de certains jeunes.

Chandraduth Seewoodharry, commerçant

Il est satisfait des travaux réalisés dans sa circonscription. «Ici, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup de développement, le pays avance et il y a encore des progrès à venir.»

Dharmarajen Chetty, maraîcher de Mahébourg

«Mahébourg a grand besoin de meilleures routes. C'est une horreur pour les touristes qui viennent dans notre région.» Il demande également plus de sécurité à la gare après les heures de classe ainsi qu'au Waterfront «où il n'est plus possible d'aller en famille». «Mahébourg est devenu un tas de détritus et de goudron. Kanal inn bouse avek koltar. Il est temps que les députés arrêtent de regarder leurs intérêts politiques et mettent mieux leur circonscription en avant.»

Taresh Goordin, habitant de Mahébourg

Il lance un appel aux politiciens pour qu'ils apprennent à gérer les fonds publics. «Chaque fois que je regarde les rapports de l'Audit, je constate qu'il n'y a que des déficits. Que ce soit un autre régime ou le même qui revient au pouvoir, les ministres doivent apprendre à gérer les fonds publics. S'ils y parviennent, ils pourront gérer et éviter le gaspillage. Il faut aussi éliminer le favoritisme dans les appels d'offres et laisser ceux qui méritent gagner.»

Twayyeba Dustagheer, travailleuse sociale

Cette électrice se dit satisfaite des travaux accomplis. «Ce que les ministres et les députés ont fait ici est excellent. Le problème d'eau est résolu, celui du marché a été abordé et il se terminera bientôt. Dimanche, il y a eu l'ouverture du MUGA pour que les jeunes aient plus de loisirs, l'IVTB Beau-Vallon ouvrira bientôt, la rénovation de l'école primaire Willoughby est presque terminée, les travaux ont commencé à la Maison des pêcheurs et l'hôpital de Mahébourg rouvrira bientôt ses portes, avec une navette pour transporter les patients qui viennent en consultation. Les ministres Hurreeram et Toussaint et Kavi Doolub sont des personnes compétentes qui ont apporté du bien dans la circonscription. Surtout Bobby Hurreeram, pou li parol done se parol sakre. Nous sommes très satisfaits de son travail, il est très compétent. Personnellement, je suis très fière d'avoir un ministre comme lui dans ma circonscription, parski avek li mem travay ki pa pou so minister li pa ezite pou met lame pou ki nou abitan kapav profite.»

Reshad Bachoo, commerçant

«Mahébourg est une circonscription rejetée. Il n'y a aucun développement. Les chemins et les trottoirs sont cassés. Tous les députés qui viennent ne font que prendre de l'argent et partir. Inn komans aranz enn lafwar, inn ariv kot bim, zot koul kolonn, apre zot dir kas inn fini. Quand il pleut, l'eau nous arrive jusqu'aux genoux.»

Marylene, de Mahébourg

«En dix ans au pouvoir, il n'y a eu aucun développement... Bann seki ti la avan osi parey mem. Aster ki pe relev lemor, pe rekoz bann proze ki ti pe koze avan. Droger ek voler pe trenn partou. Apre zot pe dir zot pou fer Mahébourg vinn lavil.»

Vishnu*, commerçant

«La drogue a fait son entrée partout. Les enfants y sont exposés et nous, les adultes, nous préférons faire comme si de rien n'était, pour ne pas perdre notre vie. À Mahébourg, il y a un moment où ce sont les drogués qui font la loi. Les forces de l'ordre n'ont plus aucun impact sur eux. L'insécurité est un problème plus important qui doit être géré.»

Narain Seethiah, conseiller de district de Grand-Port

«Il y a beaucoup de travail à compléter, beaucoup de branches qui représentent un danger pour les maisons des gens et les routes. Avec le cyclone Belal, cela s'est aggravé du côté de Bel-Air jusqu'à Ville-Noire. Nous demandons un drain qui parte de la route Royale, à Ville-Noire, qui passe près du terrain de football et se termine près de Fabien, où l'eau peut se déverser dans un pont. Il faut trouver une solution pour les toxicomanes traités à la méthadone. Souvent, ils sont armés et s'assoient près du bureau de poste où ils prennent leur dose de méthadone mais c'est aussi là que les personnes âgées viennent récupérer leur pension. C'est un gros problème car les gens ont peur de marcher.»

Jacques*, habitant de la circonscription

«Isi enn de bann landrwa ki plis delese dan Moris. Pena developman, mank drin, dilo ankor pe rant dan lakaz dimounn, mank lwazir et zenes pe tonb dan ladrog. Ek bann depite ki ena la, zis pou fet ki trouv zot, fek la ti ena pak lerla zot ti la pou partaz kado ek bann abitan pou kouyonn dimounn.»

Vikash, commerçant de Plaine-Magnien*

«Tou seki vini parey mem. Depi sipa ki banane pena enn poubel piblik dan landrwa, dimounn zet salte kot gagne. Pas de parking pour les taxis. Partout, ils ont mis des doubles lignes jaunes, il n'y a donc pas de place pour garer un transport, la police ne fait rien.» Il ajoute que son village manque de loisirs.

Perspective: Ritish ramful conduira-t-il ses colistiers à bon port ?

Deux fois élu dans cette circonscription, dont en tête de liste le 7 novembre 2019, Ritish Ramful semble se diriger vers une troisième victoire. Depuis 2014, il est monté en grade grâce à ses prestations au Parlement, notamment ses questions parlementaires pertinentes et ses interventions très appréciées non seulement de l'opposition mais même du côté du gouvernement.

La circonscription n° 12 a été dominée par le PTr. Mais le MSM y a aussi une bonne assise avec Mahen Jhugroo auparavant et ensuite Bobby Hurreeram qui ont porté haut le flambeau orange. Le MMM y a également fait bonne figure. Mais à chaque fois, son candidat trébuche près du but. Ce n'est pas Tony Apollon qui nous dira le contraire. Le PMSD a souvent misé sur un candidat et comme la dernière fois, il a obtenu un siège de «best loser».

Avec une alliance PTr-MMM-Nouveaux Démocrates, on y prévoit une âpre lutte intéressante. Si Ritish Ramful a d'excellentes chances d'obtenir une troisième victoire d'affilée, pourra-t-il emmener ses deux colistiers vers la victoire? On parle aussi du potentiel candidat rouge, Kevin Lukeeram, comme un autre atout pour cette alliance. Mais toujours est-il que les options restent ouvertes...

En quelques chiffres

La circonscription n° 12 englobe neuf villages, dont Mahébourg est le plus étendu. Les autres localités sont: Petit-Bel-Air, Grand-Bel-Air, Beau-Vallon, Plaine-Magnien, Trois-Boutiques, Camp-Carol, Mare-d'Albert et Mare-Tabac. Le nombre d'électeurs est passé de 39 274 en 2019 à 41 236 en 2023.

Aux élections législatives de 2014, sur 28 599 bulletins validés, Mahendranuth Sharma (Bobby) Hurreeram de l'Alliance Lepep (MSM/PMSD/ML) est sorti en tête de liste avec 13 919 votes (48,670 %) suivi de près par son colistier Mahen Jhugroo, avec 13 722 votes (47,981 %). Ritish Ramful de l'alliance PTr/MMM est arrivé en troisième position avec 12 888 votes (45,065 %), alors que Thierry Henry, de l'Alliance Lepep, se classait quatrième avec 12 808 votes (44,785 %) et devenait «best loser».

En 2019, sur 31 099 bulletins validés, Ritish Ramful de l'Alliance Nationale (PTr/PMSD) prend la tête avec 13 895 voix, suivi de Bobby Hurreeram de l'Alliance Morisien avec 12 296 voix et son colistier Rameswar (Kavi) Doolub avec 11 927 voix. Avinash Bissessur de l'Alliance Nationale (PTr/PMSD) obtient 10 789 voix. Les deux suivants - Richard Duval de l'Alliance Nationale (PTr/ PMSD) avec 10 568 voix et Stephan Toussaint de l'Alliance Morisien avec 10 508 voix - sont des députés correctifs («best losers»).

La circonscription compte 13 centres de vote : le Centre Social de Petit Bel Air, l'école gouvernementale de Grand-Bel-Air, celle de Dupérré, de Willougby, l'école RCA de Mahébourg, le SSS Emmanuel Anquetil, l'école du gouvernement de Beau-Vallon et Mohabeer Burrenchobay, le SSS France Boyer de la Giroday, l'école du gouvernement de Trois-Boutiques et celles de Mon-Trésor-Mon-Désert, Mare-d'Albert et Mare-Tabac.