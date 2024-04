Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Pouvoir, ses alliés et l' opposition se bandent déjà les muscles

Nous ne sommes pas encore en Octobre 2025, prévu pour la ténue de la présidentielle en Côte d’Ivoire. Mais dans les états-majors, notamment le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix,(Rhdp), le Parti démocratie de Côte d’Ivoire- Rassemblement démocratique africain( Pdci- Rda) et le Parti des peuples africains- Cote d’Ivoire,( Ppa-ci) et le Front population ivoirien( Fpi) le ton est en train de monter avec les discours guerriers. Ces formations sont déjà sur le terrain et donnent de la voix pour ratisser large ou faire passer des requêtes auprès du régime d’Abidjan. Analyse.

D’abord, le Rhdp. Le secrétaire exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Cissé Bacongo, a affirmé le 25 avril 2024, à Abidjan, que le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, est leur candidat à la présidentielle de 2025. « Alassane Ouattara est notre candidat. Ceux qui rêvent de nous imposer un candidat peuvent rêver », a dit M. Cisse Bacongo sur un ton souvent incisif.

Tout en affirmant que « le candidat du Rhdp, notre candidat, Alassane Ouattara gagnera ces élections avec un score sans appel au premier tour ». Le secrétaire exécutif du Rhdp se félicite aussi du dynamisme de son parti à l’approche de l’élection présidentielle de 2025. Il a indiqué que son parti est conscient des défis et des enjeux puisqu’il entend aller loin et ne cesse donc de ménager sa monture. Aussi, des lieutenants en charge de la société civile et de certains secteurs stratégiques, sont aussi en pré-campagne pour rallier têtes couronnées, transporteurs et acteurs du monde agricole aux rangs de ceux qui donnent déjà de la voix pour la candidature de Ouattara pour un quatrième mandat.

Le Ppa-ci en quête de stratégie avec son "Gbagbo ou rien"

Ensuite nous avons le Ppa-Ci. Dans cette aubade, les flèches du Rhdp contre le Ppa-ci (né du Fpi) ne manquent, en rappelant la parenthèse malheureuse de 2010 et 2011 entre autres qui a fait officiellement plus de 3000 morts. Cette dernière formation dit que « son candidat à la présidentielle de 2025 c’est Gbagbo Laurent » qui non seulement n’est pas sur la liste électorale mais fait face à une condamnation de 20 ans dans « l’affaire casse de la Bceao » durant la crise post-électorale née du deuxième tour de la présidentielle de Novembre 20211.

En quête de stratégie pour rebondir après la débâcle lors des dernières élections municipales, régionales et sénatoriale, les « Ppacistes » continuent de faire chorus autour de la candidature de leur mentore ; Gbagbo Laurent. Mais une chose est de faire cett proposition et l’autre est aux ivoiriens mais l’autre est de conquérir et convaincre les nouveaux majeurs sans véritablement se bander les muscles à travers les discours au ton guerrier. Bref le ton est en train de monter et le pays est à plus d’un an de la présidentiel. Le jeu de pingpong langagier trivial est de plus servi aux ivoiriens.

Le Pdci Rda et les autres

Enfin nous avons le Pdci- Rda. Qui visiblement n’a pas de problème de candidat et de leadership à la présidentielle avec Thiam Tidjane. En plus de ses moyens personnels et don carnet d’adresse à l’international, le staff du nouveau président du Pdci est en ordre de bataille. Pour non seulement renforcer ses acquis dans son enclave traditionnel akan et aller à la reconquête du Nord désormais acquis à la cause du Rhdp et des indépendants pro-Soro Kigbafori Guillaume. Dans cette formation politique, (Pdci- Rda), on se bande moins les muscles. Les ivoiriens attendent concrètement ce que propose le successeur de feu Hkb.

Par ailleurs que ce soit Guillaume Soro en exile depuis plusieurs années, que Charles Blé Goudé, ils sont en train de donner de la voix, de changer de logiciel, pour aller par la paix et par le bon ton pour se faire réinscrire sur la liste électorale. Donc redevenir électeurs. L’objectif est de réussir ce challenge à la prochaine révision de la liste électorale.

Que disent les ivoiriens de ces discours enflammés qui gagne en puissance ?

« Ces menaces et discours guerriers sont certes de bonne guerre mais personne n’a envie de revivre la parenthèse douloureuse et sanglante de 2011. Il faut mettre balle à terre, séduire les électeurs par un projet de société innovant qui tienne compte du quotidien des ménages ivoiriens. », estime le journaliste, politologue ivoirien et expert du Pdci- Rda, Jean Marie Ahoussou.