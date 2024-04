Algérie: Constantine - Ouverture du 18ème Festival national d'astronomie populaire

CONSTANTINE — Le coup d'envoi du 18ème Festival national d'astronomie populaire a été donné, jeudi, au Techno pôle Constantine Hill, situé à l'Université Salah-Boubnider (Constantine 3), sous le thème "trous noirs, ces monstres cosmiques cachés".

Mourad Hamdouche, cadre à l'unité de Recherche en médiation scientifique de l'Université Constantine 3, a précisé, à cette occasion, que cet événement scientifique est organisé en coordination avec l'association Sirius d'astronomie, et la participation de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) et du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) de Bouzaréah (Alger).

Il a aussi ajouté que cette nouvelle édition est marquée par la participation d'un certain nombre d'associations arabes, africaines et méditerranéennes, ainsi que d'astronomes célèbres du monde arabe et d'Europe, tels que la Jordanie, la Tunisie et la France, ainsi que de plusieurs associations locales.

Ce festival donnera lieu à des expositions liées à l'astronomie, à une série de conférences par des spécialistes du domaine et l'organisation de plusieurs ateliers et activités annexes, a-t-il encore indiqué.

A cette occasion, une exposition photographique intitulée "La Palestine au coeur de l'événement", comprenant 25 clichés pris depuis le ciel de la Palestine par des astronomes amateurs de Cisjordanie et de la bande de Ghaza, est également organisée.

%

L'étudiante, Kahina Kaârouche, membre d'un club scientifique de géologie activant au sein de la faculté des sciences de la terre de l'université Batna 2, approchée par l'APS, a déclaré que la participation à cet événement est l'occasion de découvrir l'évolution de la géologie de l'Algérie, par la présentation de multiples types de roches et de minéraux, et l'explication des phénomènes conduisant à la formation des strates terrestres dans certaines régions du pays.

Le premier jour du festival a attiré un nombre remarquable d'étudiants universitaires, de lycéens, de collégiens et d'écoliers qui ont manifesté un vif intérêt pour l'astronomie.