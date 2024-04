Algérie: Ouargla - Valoriser le patrimoine architectural du vieux Ksar et de l'antique ville de Sedrata

OUARGLA — L'importance de mettre en valeur le patrimoine architectural du vieux Ksar d'Ouargla et de l'antique ville de Sedrata, dans le cadre de la préservation des sites archéologiques de la région, a été soulignée par les participants à une rencontre sur le patrimoine, tenue jeudi à Ouargla, à l'initiative de la direction de la culture et des arts.

Le président du projet d'aménagement du vieux Ksar d'Ouargla, architecte agréé au ministère de la Culture et des Arts, Mustapha Hafsi, a dans sa communication intitulée "Dimension patrimoniale en aménagement urbain du Ksar d'Ouargla", affirmé que ce site archéologique, classé le 5 mars 1996 patrimoine national et inscrit secteur sauvegardé en 2008, demeure en quête de davantage d'efforts multisectoriels pour aplanir certaines contraintes rencontrées en matière d'aménagement, retenu au titre de la conservation du patrimoine culturel de la région.

Pour sa part, l'universitaire, Abdelhak Bennour, de l'université "Chahid Hamma Lakhdar", d'El-Oued, a, dans son exposé "les voies de préservation de l'ancien site de l'antique ville de Sedrata des aléas naturels et humains", évoqué certains dangers affectant ce site archéologique afférents, notamment à l'ensablement, glissement de terrain et les effets engendrés par les intempéries, eaux pluviales notamment.

A ces menaces viennent se greffer, selon l'intervenant, la dégradation du site du fait du dépôt anarchique et illicite des décharges et décombres, actes de vandalisme, spoliation des terres avoisinantes.

L'intervenant a, à ce titre, appelé, à la protection de ce patrimoine, à la nécessaire application des mécanismes réglementaires à même de préserver ce site archéologique classé patrimoine national, et l'organisation des campagnes de sensibilisation sur la préservation, la réalisation des opérations de développement, dont sa protection par des ceintures vertes et la réalisation des clôtures d'enceinte l'épargnant des actes de sabotage et dégradation.

Initiée au titre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) placée cette année sous le thème "le patrimoine culture et la gestion des risques à l'ère des crises et catastrophes naturelles", cette rencontre qu'a abritée la bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Tidjani" d'Ouargla, fait partie des manifestations et activités culturelles prévues au programme commémoratif.

L'on relève, à ce titre, l'organisation d'expositions d'artisanat, de manuscrits, des ateliers de formation sur les techniques d'utilisation des matériaux locaux de construction, un concours sur le meilleur projet lié à la préservation des sites archéologiques des dangers naturels, ont indiqué les organisateurs.