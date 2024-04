Algérie: 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaia - Le 15 mai, date butoir de dépôt des oeuvres

ALGER — L'association "Project'heurts " a lancé un appel à candidature aux cinéastes désirant participer à la 19e édition des rencontres cinématographiques prévues en septembre, fixant le 15 mai comme date butoir de dépôt des oeuvres, indique les organisateurs.

L'association a indiqué dans un communiqué publié sur son site électronique que tous les cinéastes désirant participer à la 19e édition étaient invités à présenter leurs longs et courts métrages, documentaires et films d'animation, produits en 2023 et 2024, sur son site: https://rcbejaia.art/appel-a-films, la date limite de dépôt étant fixée au 15 mai 2024.

La 18e édition de ces rencontres (2023) avait vu la projection de 33 films algériens et étrangers.

Les Rencontres Cinématographiques de Béjaïa, organisées depuis 2003 par l'association "Project'heurts" avec le soutien des Collectivités locales et de certains opérateurs économiques locaux, constituent une plateforme d'échange et de partage entre les producteurs, les amateurs de septième art et les professionnels de l'industrie cinématographique.